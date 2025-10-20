Ο Αίσωπος που δεν λέει μύθους

Καταγγελτικός -όσο ποτέ- άλλοτε ο Κρις Αίσωπος αναφορικά με όσα διαδραματίζονται στην χρηματιστηριακή αγορά, ειδικότερα δε με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο θέμα των δημοσίων προτάσεων.



Πρόεδρος της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών και διευθύνων σύμβουλος της Alpha Trust ο Κρις Αίσωπος είναι από τους πιο ενδελεχείς γνώστες της αγοράς, νουνεχής σε σημείο που όσα είπε από το βήμα του 6ου Συνεδρίου Θεσμικής Διαχείρισης να εκπλήξουν και εμάς, καθώς γνωρίζουμε την θεσμικότητα/συστημικότητα του.



Τι είπε ο πρόεδρος της ΕΘΕ, παρόντων του επικεφαλής της ΕΧΑΕ και της προέδρου της Κεφαλαιαγοράς: "με την κα Λαζαράκου, παιδεύαμε 15 χρόνια το omnibus account, ενώ, με μία τροπολογία, νομοθετική ρύθμιση που αφορά τον κ. Κοντόπουλο και το Euronext (σ.σ. ως προς την πρόταση για εξαγορά της ΕΧΑΕ).



Συνοψίζοντας ο κ. Αίσωπος αναφέρθηκε σε δύο μέτρα και δύο σταθμά, για ευθεία παρέμβαση της Πολιτείας με τροποποιήσεις κατά το δοκούν, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα τι θα μπορούσε να σημαίνει το νέο πλαίσιο και για άλλες εισηγμένες -πέραν της ΕΧΑΕ-



Σήμερα το πρωϊ η παρουσίαση των προτάσεων του Euronext, από τον επικεφαλής του Stephane Boujnah, έχει ενδιαφέρον το πως θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση.