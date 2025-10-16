ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ για το πράσινο ομόλογο – Στα 4,25% το επιτόκιο

Η ζήτηση για την έκδοση υπήρξε ιδιαίτερα ισχυρή

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου πράσινου ομολόγου ύψους €775 εκατ., με επιτόκιο 4,25% και λήξη το 2030.

Η ζήτηση για την έκδοση υπήρξε ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς η ΔΕΗ δέχθηκε προσφορές άνω των €2,6 δισ., υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό περισσότερες από τρεις φορές. Περισσότερο από 70% των επενδυτών που συμμετείχαν ήταν διεθνείς θεσμικοί, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στη ΔΕΗ και στο επενδυτικό της προφίλ.

Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υφιστάμενων ομολόγων αειφορίας αντίστοιχου ύψους που λήγουν το 2026, καθώς και για τη χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση “πράσινων” έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης της εταιρείας.

Τα νέα μη εξασφαλισμένα ομόλογα πρώτης τάξης (senior notes) θα εισαχθούν στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά του Euronext Δουβλίνου, με ημερομηνία διακανονισμού την 24η Οκτωβρίου 2025.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe. Η επιτυχής έκδοση αναδεικνύει τη σταθερή πορεία της ΔΕΗ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την ισχυρή ζήτηση για επενδύσεις βιώσιμου χαρακτήρα.