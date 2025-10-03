Ανεβαίνει το IRC - "Ξεκλειδώνει" η χρηματοδότηση

Με ικανοποιητικό ρυθμό προχωρά η κατασκευή του Integrated Resort Complex, στο σύμπλεγμα του "Ελληνικού", "ζεσταίνονται" σταδιακά οι τράπεζες ενισχύοντας την χρηματοδότηση του φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου.



Το IRC - επί της ουσίας το "Hard Rock Hotel & Casino Athens"- είναι μία επένδυση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Hard Rock International



Συνδυάζοντας ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων με θέα στη θάλασσα ή θέα σε όλη την Αθήνα και τον Παρθενώνα, με ένα καζίνο παγκόσμιας κλάσης, ένα εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών κι έναν υπερσύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας, το "Hard Rock Hotel & Casino Athens" θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.



Στο 1,5 δισ. έχει υπολογισθεί το κόστος της επένδυσης, με την τραπεζική χρηματοδότηση να φθάνει τα 800 εκατ. ευρώ.



Σε αυτά εκτιμάται ότι θα προστεθούν επιπλέον 100 εκατ. που φέρεται ότι εξασφάλισε- μέσω "δανείου γέφυρα"- το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ- Hard Rock International, αυτή την φορά από την Optima Bank.



Γνωστές οι άριστες σχέσεις Περιστέρη-Βαρδινογιάννη, όπως επίσης γνωστό ότι η σχέση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Optima Bank κρατά από παλιά. Από τους πρώτους που είχαν (υπο) στηρίξει το εγχείρημα Βαρδινογιάννη στην εγχώρια τραπεζική, ήταν ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Αρχές 2021 όταν η οικογένεια Βαρδινογιάννη συγκέντρωνε κεφάλαια για την Optima Bank η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε εισφέρει 4 εκατ. ευρώ (στην τότε αμκ).