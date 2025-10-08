Δεν πουλάνε (για την ώρα) Watsa και Paulson

Κοινό μυστικό στην αγορά πως, αρχές καλοκαιριού ο Prem Watsa δεχόταν προτάσεις για να διαθέσει μέρος από τη μετοχική θέση που διαθέτει στην Eurobank. Μάλιστα, πληροφορίες ήθελαν τον Ινδοκαναδό μεγιστάνα να πραγματοποιεί κάποιες από τις συναντήσεις του στο One & Only Aesthisis (συμφερόντων Grivalia Hospitality).



Γνωστό πως ελέγχει ποσοστό οριακά χαμηλότερο του 33% στο μ.κ της Eurobank, συμμετοχή που του αποφέρει σημαντικές υπεραξίες μέχρι τώρα.



Παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος μειοψηφίας, με 8,34% της Metlen PLC, ενώ ελέγχει την Grivalia Hospitality.



Αρχές Αυγούστου πούλησε τα Praktiker στην ρουμανική Paval, έναντι τιμήματος 120 εκατ.

Πρακτικά ο Prem Watsa είναι σε περίοδο αναδιάρθρωσης των συμμετοχών του χαρτοφυλακίου της Fairfax για αυτό και οι κρούσεις "τρίτων" για το ενδεχόμενο διάθεσης πακέτου μετοχών της Eurobank.



Στις προτάσεις που του έγιναν ήταν αρνητικός, εξηγώντας σε στενούς συνεργάτες του ότι η Eurobank έχει από τις υψηλότερες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (RoE) στην ευρύτερη ζώνη αγορών Kεντρικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής (CEEMEA markets).



Προσώρας, προχώρησε σε μετριασμό της συμμετοχής (και μέσω αγοράς ιδίων μετοχών, που θα ακυρώσει στη συνέχεια) προκειμένου το ποσοστό να παραμείνει σε κάτι λιγότερο του 33% του μ.κ



Το σίγουρο είναι πως, ο βασικός μέτοχος δεν πουλά μέρος της συμμετοχής του, για την ώρα.



Την ίδια ώρα ούτε ο John Paulson δείχνει διατεθειμένος να μειώσει (ή απο επενδύσει εντελώς) από την Πειραιώς, όπου παραμένει ισχυρός μέτοχος μειοψηφίας με ποσοστό 14% του μ.κ

Δεδομένου ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος είναι στις κορυφαίες επιλογές των Αμερικανών διαχειριστών δεν έχει λόγο να πουλήσει τώρα -που η Πειραιώς αποτιμάται στα 9,2 δισ. και υπό προϋποθέσεις να ξεπεράσει τα 10 δισ.- (άρα η συμμετοχή του θα αξίζει 1,4 δισ. από 1,28 δισ. σε τρέχουσες τιμές ( * )



Παράλληλα, την ίδια ώρα η UniCredito φέρεται να ενισχύει την θέση της, στην Alpha Bank αποκτώντας μετοχές μέσω τρίτων και παρένθετων χαρτοφυλακίων.



( * ) με τιμή "κλεισίματος" Τρίτης 7 Οκτωβρίου.