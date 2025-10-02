ΟΛΠ: Το κρίσιμο 10μηνο και το bras de fer κυβέρνησης - CosCo
Περιθώριο 10 μηνών έχει η CosCo για να ολοκληρώσει τις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ επενδύσεις
Με αφορμή την έλευση της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα και την πληροφορία πως ένας από τους φακέλους που φέρνει μαζί της αναφέρεται στον Piraeus Port Authority- χαρακτηρισμένος confidential- το σημερινό παρασκήνιο μας.
Ξανά στο "κάδρο" της Πρεσβείας (μία είναι...) και αγορές για blocking minority, η αναφορά μας την προηγούμενη εβδομάδα (23/9).
Στην λογική του "όποιος ψάχνει, συνήθως όλο και κάτι βρίσκει..." έτσι και αυτή την φορά.
Πως έχει η κατάσταση: Περιθώριο 10 μηνών έχει η CosCo για να ολοκληρώσει τις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ επενδύσεις (που έχει αναλάβει, σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης/και τις τροποποιήσεις που έκτοτε έγιναν) και το μεγαλύτερο μέρος τους παραμένει ανεκτέλεστο.
Προφανώς χρόνος υπάρχει, βεβαίως και ο παραχωρησιούχους έχει το δικαίωμα να προσφύγει, να αιτηθεί παράταση κ.λ.π πλην όμως και το Δημόσιο δικαιούται -κατ' αρχήν- να ζητήσει από την CosCo να συμμορφωθεί με τις συμβατικές υποχρεώσεις της.
Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, μας έλεγε παράγων με γνώση του θέματος, να επιδώσει τελεσίγραφο καταγγελίας της σύμβασης, εάν και εφ' όσον...αναμφίβολα επιθετική ενέργεια, θυμίζοντας πως η συμφωνία ΟΛΠ-CosCo είναι διακρατική, με τον κινεζικό όμιλο να έχει δεσπόζουσα μετοχική θέση ( * ) πλην όμως αρεστή στην Ουάσιγκτον.
Αν μη τι άλλο θα προσμετράτο στα συν της κυβέρνησης -και του ΠΘ προσωπικά- θα ήταν μία κίνηση καλής θέλησης προς το σύστημα Trump.
Ενα τελεσίγραφο καταγγελίας δεν σημαίνει ότι, όντως στο τέλος θα καταγγελθεί η συμφωνία και θα φύγει η CosCo από τον Πειραιά, αφελές αν μη τι άλλο.
Πλην όμως δείχνει προθέσεις, και αυτό μετράει.
Kαι κάτι σχετικό: συγκεκριμένα τα συμφέροντα (και κυβερνητικά) που επιδιώκουν να εξωθήσουν σε έξοδο τον Ιβάν. Μικρό χωριό όμως η Θεσσαλονίκη, γνωρίζονται μεταξύ τους. Ειδικότερα όταν οι "χορηγοί"...εκτίθενται στα πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου της πόλης.
( * ) σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μετοχολόγιο η CosCo έχει το 67% του μ.κ. Στο 7,14% το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ.