ΟΛΠ: Το κρίσιμο 10μηνο και το bras de fer κυβέρνησης - CosCo

Με αφορμή την έλευση της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα και την πληροφορία πως ένας από τους φακέλους που φέρνει μαζί της αναφέρεται στον Piraeus Port Authority- χαρακτηρισμένος confidential- το σημερινό παρασκήνιο μας.



Ξανά στο "κάδρο" της Πρεσβείας (μία είναι...) και αγορές για blocking minority, η αναφορά μας την προηγούμενη εβδομάδα (23/9).



Στην λογική του "όποιος ψάχνει, συνήθως όλο και κάτι βρίσκει..." έτσι και αυτή την φορά.

Πως έχει η κατάσταση: Περιθώριο 10 μηνών έχει η CosCo για να ολοκληρώσει τις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ επενδύσεις (που έχει αναλάβει, σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης/και τις τροποποιήσεις που έκτοτε έγιναν) και το μεγαλύτερο μέρος τους παραμένει ανεκτέλεστο.



Προφανώς χρόνος υπάρχει, βεβαίως και ο παραχωρησιούχους έχει το δικαίωμα να προσφύγει, να αιτηθεί παράταση κ.λ.π πλην όμως και το Δημόσιο δικαιούται -κατ' αρχήν- να ζητήσει από την CosCo να συμμορφωθεί με τις συμβατικές υποχρεώσεις της.



Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, μας έλεγε παράγων με γνώση του θέματος, να επιδώσει τελεσίγραφο καταγγελίας της σύμβασης, εάν και εφ' όσον...αναμφίβολα επιθετική ενέργεια, θυμίζοντας πως η συμφωνία ΟΛΠ-CosCo είναι διακρατική, με τον κινεζικό όμιλο να έχει δεσπόζουσα μετοχική θέση ( * ) πλην όμως αρεστή στην Ουάσιγκτον.

Αν μη τι άλλο θα προσμετράτο στα συν της κυβέρνησης -και του ΠΘ προσωπικά- θα ήταν μία κίνηση καλής θέλησης προς το σύστημα Trump.

Ενα τελεσίγραφο καταγγελίας δεν σημαίνει ότι, όντως στο τέλος θα καταγγελθεί η συμφωνία και θα φύγει η CosCo από τον Πειραιά, αφελές αν μη τι άλλο.



Πλην όμως δείχνει προθέσεις, και αυτό μετράει.



Kαι κάτι σχετικό: συγκεκριμένα τα συμφέροντα (και κυβερνητικά) που επιδιώκουν να εξωθήσουν σε έξοδο τον Ιβάν. Μικρό χωριό όμως η Θεσσαλονίκη, γνωρίζονται μεταξύ τους. Ειδικότερα όταν οι "χορηγοί"...εκτίθενται στα πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου της πόλης.



( * ) σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μετοχολόγιο η CosCo έχει το 67% του μ.κ. Στο 7,14% το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ.