Η BP θα πουλήσει το 65% της Castrol στη Stonepeak έναντι 6 δισ. δολαρίων

Nα πουλήσει το 65% της εταιρείας λιπαντικών Castrol αντί 6 δισ. δολαρίων συμφώνησε ο βρετανικός πετρελαϊκός γίγαντας BP, μήνες μετά την αναζήτηση αγοραστή για τη μονάδα. Αγοραστής είναι η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Stonepeak Partners, ενώ η συμφωνία αποτιμά την Castrol στα 10,1 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία έρχεται καθώς η εταιρεία επιδιώκει μια αλλαγή στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει μια στροφή 180 μοιρών σε σχέση με την πράσινη ενέργεια και την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ύψους 20 δισ. δολαρίων μέχρι το τέλος του 2027.

Εταιρείες ενέργειας, όπως η Reliance Industries της Ινδίας και ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, καθώς και οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων Apollo Global Management και Lone Star Funds θεωρούνταν υποψήφιοι αγοραστές για την Castrol.

«Με αυτό, έχουμε πλέον ολοκληρώσει ή ανακοινώσει πάνω από το μισό του προγράμματος εκποιήσεων ύψους 20 δισ. δολαρίων στο οποίο στοχεύουμε, με έσοδα που θα ενισχύσουν σημαντικά τον ισολογισμό της BP», δήλωσε η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος Carol Howle.

«Η πώληση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην συνεχιζόμενη υλοποίηση της στρατηγικής μας για την επαναφορά».