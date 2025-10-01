Και στον ασφαλιστικό κλάδο οι Ισραηλινοί;

Γνωστή η... απόβαση των Ισραηλινών στο εγχώριο επιχειρείν, με έμφαση κυρίως στον κλάδο ακινήτων, στον ξενοδοχειακό/τουριστικό ενώ επί μέρους συμφωνίες έχουν γίνει και σε τομείς τεχνολογίας/άμυνας.



Με διευρυνόμενη την παρουσία τους στην ελληνική αγορά- και δη μετά την 7η Οκτωβρίου 2023- οι κλάδοι που (δυνητικά) θα μπορούσε να ενδιαφέρουν τα ισραηλινά συμφέροντα είναι ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός -ειδικότερα δε ο δεύτερος για να παρέχει την ανάλογη κάλυψη.-



Με αυτή την συλλογιστική, εκτιμά παράγων του ασφαλιστικού κλάδου πως ο Κάρολος Σάϊας φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο ενεργότερης συμμετοχής του στην συγκεκριμένη αγορά.

Διευθύνων σύμβουλος της Intearsco Ασφαλιστικής -από τις παλαιότερες εταιρείες του κλάδου- ιδρύθηκε το 1891 στην Θεσσαλονίκη, με αδιάλειπτη παρουσία μέχρι το 2006 που εξαγοράστηκε από την Harel Insurance and Financial Services.

Από τους ισχυρότερους ομίλους του Ισραήλ- με έδρα στο Τελ Αβίβ η Harel I&IS με παραγωγή ασφαλίστρων 10,6 δισ. ευρώ το 2024, με ίδια κεφάλαια 2,3 δισ. και επενδεδυμένα 127 δισ. στηρίζει ( * ) την Interasco στην επίτευξη των στόχων της και στην διατήρηση ισχυρής θέσης στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά.



Σύμφωνα με τον ίδιο παράγοντα, το ενδεχόμενο ενεργότερης παρουσίας της Harel στην ελληνική αγορά- μέσω της Interasco -είναι από τα αρκετά που κυκλοφορούν τους τελευταίους μήνες- καθώς επιταχύνεται η συσσώρευση δυνάμεων στην ευρύτερη ασφαλιστική αγορά.



( * ) όπως αναφέρεται στο site της εταιρείας: https://www.interasco.gr/