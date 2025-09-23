Συμπλέουν με τον Trump οι Greeks του shipping

Στις 14-17 Οκτωβρίου είναι το προγραμματισμένο συνέδριο του International Maritime Organization, και η κρίσιμη ψηφοφορία για την προωθούμενη από την διοίκηση του ΙΜΟ ψηφοφορία για την κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Marine Environment Protection Committee κρίνεται το αν θα εγκριθεί ο κανονισμός για μηδενικές εκπομπές ρύπων (προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον).



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, "επιτίθεται" συχνά-πυκνά κατά του ΙΜΟ αποκαλώντας τον "παγκόσμιο φόρο άνθρακα σε βάρος των Αμερικανών από έναν αναξιόπιστο φορέα του ΟΗΕ".



Γνωστό πως, τα νέα πρότυπα καυσίμων θα ωφελήσουν την Κίνα, απαιτώντας τη χρήση ακριβών καυσίμων που δεν είναι διαθέσιμα σε παγκόσμια κλίμακα. Μάλιστα σχετική ανάρτηση "ανέβασε" το υπ.Ενέργειας των ΗΠΑ, η δε Ουάσιγκτoν απείλησε ακόμη και με κυρώσεις τις χώρες που θα εγκρίνουν το νέο πλαίσιο.



Από διαφορετική εκκίνηση μεν, αλλά στο ίδιο μήκος κύματος και οι Greeks του shipping, με τη Μελίνα Τραυλού-πολλές φορές- να έχει σχολιάσει αρνητικά το νέο πλαίσιο.

Μάλιστα, μέσα Αυγούστου είχε δηλώσει -με την ιδιότητα της προέδρου της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών- πως πρόκειται για ανέφικτο συμβιβασμό που είναι απίθανο να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτό γιατί, ενώ Ε.Ε, ΗΠΑ και μέλη του ΙΜΟ προωθούν (και σωστά) μία ατζέντα για καθαρότερα καύσιμα, η Κίνα συνεχίζει να αγνοεί τους διεθνείς κανόνες (επί της ουσίας να ρυπαίνει).

Προφανώς για τους εφοπλιστές της ναυτιλίας, επίδικο είναι κυρίως το τεράστιο χρηματοδοτικό κόστος για τη μετάβαση στο πλαίσιο λειτουργίας (σύμφωνα με το πλαίσιο του ΙΜΟ) που όμως δεν υιοθετούν/δεν ακολουθούν οι κινεζικές εταιρείες, με συνέπεια να διευρύνεται ο ανταγωνισμός σε βάρος των "δυτικών".



Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΕΝ επισημαίνεται ότι, "... στο διεθνές πεδίο της ενεργειακής μετάβασης, στηρίζουμε διαχρονικά τις εφικτές, παγκόσμιες λύσεις και όχι τα μονομερή και περιφερειακά μέτρα που υπονομεύουν τη βιωσιμότητα του κλάδου...", με την πρόεδρο της να συμπληρώνει πως "...η πρόσφατη συμφωνία στον IMO σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, προβληματίζει έντονα τον κλάδο...".



Καθώς πλησιάζει ο χρόνος διεξαγωγής του MEPC εντείνεται ο προβληματισμός για την στάση που θα τηρήσουν -εν τέλει- οι ΗΠΑ, συνακόλουθα τι θα γίνει εάν καταψηφίσουν το πλαίσιο κανονισμού, πείθοντας και άλλα μέλη να ακολουθήσουν την γραμμή τους.