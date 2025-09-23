Τραμπ: Ο ΟΗΕ δεν μπορεί να φέρει την ειρήνη - Επίθεση στην Ευρώπη για ενέργεια και μεταναστευτικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε από το βήμα του ΟΗΕ μετά την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από αρκετές χώρες με την Ουάσινγκτον να έχει εκφράσει στο παρελθόν την αντίθεσή της σε μια τέτοια κίνηση.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι είναι καιρός να τερματιστεί το «αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων», καθώς κατηγορεί τον ΟΗΕ ότι διευκολύνει την «εισβολή» στις δυτικές χώρες. Ο ίδιος άσκησε δριμεία κριτική στον ΟΗΕ, λέγοντας ότι δεν προσπάθησε καν να βοηθήσει» στην εξεύρεση λύσης των πολέμων.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι «πολλά κράτη βιάστηκαν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος και ότι αυτό αποτελεί ανταμοιβή για τις θηριωδίες της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ενέργεια, τονίζοντας «οι δικές μου ΗΠΑ διαπρέπουν». «Οι ΑΠΕ είναι η πιο ακριβή και χαμηλής ποιότητας ενέργεια που υπάρχει, είναι ένα αστείο…», είπε και πρόσθεσε ότι «ακόμη και η Κίνα που έχει επενδύσει τεράστια ποσά σε ανεμογεννήτριες χρησιμοποιεί άνθρακα και πετρέλαιο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Γερμανία που ενώ είχε χαράξει πορεία στην “πράσινη” ενέργεια κατανόησε γρήγορα τον κίνδυνο και δεν χρεοκόπησε».

«Τερμάτισα επτά πολέμους χωρίς τη βοήθεια του ΟΗΕ»

Ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική απέναντι στον ΟΗΕ, για τους επτά πολέμους που ισχυρίζεται ότι έληξε, λέγοντας: «Δεν έλαβα ποτέ καν τηλεφώνημα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που να προσφέρεται να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας».

«Το μόνο που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια κυλιόμενη σκάλα που, καθώς ανέβαινε, σταμάτησε στη μέση», λέει.

«Αν η Πρώτη Κυρία δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, θα είχε πέσει. Αλλά είμαστε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, και οι δύο είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, και μετά το τηλεοπτικό υποβολέα δεν λειτούργησε, αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε.

Κανένας άλλος πρόεδρος «δεν έχει κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο», λέει. Λέει ότι ο ΟΗΕ «δεν προσπάθησε καν να βοηθήσει» σε καμία από αυτές τις συγκρούσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο ΟΗΕ «δεν ήταν εκεί για εμάς» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των πολέμων που, όπως λέει, «έχει λύσει».

Ρωτά τη Γενική Συνέλευση: «Ποιος είναι ο σκοπός των Ηνωμένων Εθνών;»

«Δεν πλησιάζει καν το να αξιοποιήσει το δυναμικό του… είναι κενά λόγια, και τα κενά λόγια δεν λύνουν τους πολέμους», λέει ο Τραμπ.

«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι ανταμοιβή για τις φρικαλεότητες της Χαμάς»

Ο Τραμπ δηλώνει ότι έχει εμπλακεί στις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη «πρέπει να το πετύχουν».

Αναφέρει το γεγονός ότι αρκετές ισχυρές χώρες έχουν αναγνωρίσει τα τελευταία ημέρες το παλαιστινιακό κράτος.

Ο Τραμπ λέει ότι «αυτό θα ήταν ανταμοιβή» για τις φρικαλεότητες της Χαμάς. Αντί να υποκύψει στις απαιτήσεις της Χαμάς για λύτρα, ο Τραμπ λέει ότι όσοι θέλουν την ειρήνη πρέπει να ενωθούν σε ένα μήνυμα: να απελευθερωθούν τώρα οι όμηροι.

Αυτή η δήλωση προκάλεσε χειροκροτήματα στην αίθουσα.

Ο Τραμπ προειδοποιεί για την ανεξέλεγκτη μετανάστευση: «Οι χώρες σας καταστρέφονται» – Η αναφορά στην Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι τα Ηνωμένα Έθνη «όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα που πρέπει, αλλά πολύ συχνά δημιουργούν νέα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε».

Λέει ότι το καλύτερο παράδειγμα είναι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, την οποία περιγράφει ως «το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας».

«Είναι ανεξέλεγκτη, οι χώρες σας καταστρέφονται», λέει.

Νωρίτερα, ανέφερε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις φυλακές της Γερμανίας είναι αλλοδαποί, 53% στην Αυστρία, 54% στην Ελλάδα και 72% στην «όμορφη Ελβετία». Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να εξεταστούν για το ποια δεδομένα επικαλέστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση εναντίον των δυτικών χωρών και των συνόρων τους».

«Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά εμείς πρέπει να τα απομακρύνουμε. Ο ΟΗΕ παρείχε επίσης τροφή, στέγη, μεταφορά και χρεωστικές κάρτες σε παράνομους μετανάστες».

Ο Τραμπ συνεχίζει λέγοντας ότι ο ΟΗΕ «υποτίθεται ότι πρέπει να σταματά τις εισβολές, όχι να τις δημιουργεί και να τις χρηματοδοτεί».

«Έχουμε επαναβεβαιώσει ότι η Αμερική ανήκει στον αμερικανικό λαό και ενθαρρύνω όλες τις χώρες να λάβουν τη δική τους θέση για την υπεράσπιση των πολιτών τους», προσθέτει.

«Πρέπει να το κάνετε αυτό γιατί το βλέπω, δεν αναφέρω ονόματα, το βλέπω και θα μπορούσα να καλέσω τον καθένα από αυτούς.

Ο Τραμπ στρέφεται συγκεκριμένα προς την Ευρώπη και λέει ότι βρίσκεται σε «σοβαρή δυσχέρεια».

Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να επιβάλουν «πολύ αυστηρούς δασμούς» στη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Επανέλαβε το αίτημά του προς τις χώρες του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ λέει: «Δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουν. Αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα πολεμούν τη Ρωσία. Είναι ντροπιαστικό για αυτούς».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι έμαθε για αυτή την «αδικαιολόγητη» τάση μόλις πριν από δύο εβδομάδες.

Κατηγορεί επίσης την Ινδία και την Κίνα ότι είναι οι «κύριοι χρηματοδότες» του πολέμου, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Τραμπ αποκαλεί την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών»

Ο Τραμπ υποστηρίζει πλέον ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι μια έγκυρη ιδέα, αποκαλώντας την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ στον κόσμο».

«Τέρμα η υπερθέρμανση του πλανήτη, τέρμα η ψύξη του πλανήτη», δηλώνει.

Όλες αυτές οι προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή που έκαναν ο ΟΗΕ και άλλοι «ήταν λανθασμένες» και έγιναν από «ηλίθιους ανθρώπους».

Απομακρυνθείτε από την «πράσινη απάτη» – αναφερόμενος στις πολιτικές για το κλίμα – αλλιώς η χώρα σας «θα αποτύχει», λέει στους συγκεντρωμένους ηγέτες του κόσμου.

«Και είμαι πολύ καλός στο να προβλέπω τα πράγματα», λέει.