Ο Τραμπ επαναφέρει την θανατική ποινή στην Ουάσιγκτον

Το προεδρικό υπόμνημα για την επαναφορά της θανατικής ποινής στην Ουάσιγκτον υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι συμπλήρωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα επιδιώξει την επιβολή της θανατικής ποινής σε υποθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, όπως μεταδίδει το CNNi.

«Η θανατική ποινή στην Ουάσινγκτον…» είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

NEW: President Trump signs a presidential memorandum directing the enforcement of death penalty laws in Washington, D.C. pic.twitter.com/DlWuReusmR — Fox News (@FoxNews) September 25, 2025

«Αν σκοτώσουν κάποιον, θανατική ποινή. Και ελπίζω να μην το κάνουν αυτό» συνέχισε, για να καταλήξει με ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη capital, η οποία σημαίνει πρωτεύουσα, (υπονοώντας την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ουάσινγκτον) και την πρώτη λέξη της έκφρασης «Capital punishment» που σημαίνει θανατική ποινή.

Τι αναφέρει το υπόμνημα

Το υπόμνημα δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στην Μπόντι και στην Εισαγγελέα της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, «να εφαρμόσουν πλήρως τη θανατική ποινή στην Ουάσινγκτον, όπου τα στοιχεία και τα γεγονότα της υπόθεσης υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η θανατική ποινή», δήλωσε ο γραμματέας του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ.

Η Μπόντι, η οποία στεκόταν δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, ανακοίνωσε: «Δεν το επιδιώκουμε μόνο για την Ουάσινγκτον, αλλά για όλη τη χώρα, ξανά».

«Τους μεταφέρουμε σε εγκαταστάσεις Supermax»

H γενική εισαγγελέας πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται επίσης στη διαδικασία μεταφοράς κρατουμένων που είχαν έρθει από την πτέρυγα των μελλοθανάτων από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σε εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας. «Τους μεταφέρουμε σε εγκαταστάσεις Supermax όπου θα τους αντιμετωπίζουμε σαν να είναι στην πτέρυγα των μελλοθανάτων για το υπόλοιπο της ζωής τους», είπε η Μπόντι.

Το προεδρικό υπόμνημα και τα σχόλια της Μπόντι έρχονται μετά τη δήλωση του Τραμπ τον περασμένο μήνα ότι θα επιδιώξει την επιβολή της θανατικής ποινής στην πρωτεύουσα του έθνους, χαρακτηρίζοντας την ως «πολύ ισχυρό προληπτικό» μέτρο. Οι πολιτείες, είπε τότε, «θα πρέπει να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις». Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τα δικαστήρια της πόλης να ξεπεράσουν σημαντικά εμπόδια, σχολιάζει το CNNi.

Σημειώνεται ότι η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.