Τι σημαίνει η παρουσία Chevron, η προοπτική και οι...μετοχικές ισορροπίες

Νέα δεδομένα δημιουργεί η απόφαση της Chevron να μπει στο παιχνίδι των ελληνικών υδρογονανθράκων, με προφανή τα οφέλη από την παρουσία του δεύτερου μεγαλύτερου πετρελαϊκού ομίλου των ΗΠΑ.



Αν και εντελώς πρόωρη η όποια εκτίμηση για την οικονομική προοπτική που διανοίγεται, ήδη το επενδυτικό αποτύπωμα είναι-κατ' αρχήν- ενθαρρυντικό.



Πέρα από την διασφάλιση του βαθμού επενδυτικού ρίσκου, το όνομα και μόνο ενός ομίλου μεγέθους Chevron λειτουργεί σαν...διαβατήριο για την προσέλκυση κεφαλαίων.



Εμφανές το πρώτο δείγμα γραφής, με εισροές στη μετοχή της HelleniQ Energy, στην χθεσινή συνεδρίαση. Με εντολές αγοράς, από την αρχή μέχρι το τέλος, στο εύρος των 8,445-8,525 ευρώ, επιβεβαιώθηκε ο κανόνας πως το "έξυπνο χρήμα" επενδύει σε σημαντικά deals και έλκεται από την προοπτική αποκόμισης υπεραξιών. Δεν είναι τυχαίο πως στην χθεσινή συνεδρίαση σημαντικό ποσοστό κεφαλαίων προέρχονταν από διαχειριστές Αμερικανικών funds.



Ο ελληνικός όμιλος συμμετέχει με 30% στο κοινό σχήμα με Chevron, με τη διοίκηση Σιάμισιη να δικαιώνεται για την προσεκτική, χαμηλών τόνων τακτική που ακολούθησε το προηγούμενο διάστημα, περιορίζοντας τις αναφορές της στα απολύτως επιχειρηματικά/επενδυτικά.



Ωστόσο, κοινή εκτίμηση της κοινότητας πως πρόκειται για το πρώτο (αλλά πολύ σημαντικό βήμα) ενός...μαραθωνίου- καθώς σαφής εικόνα θα υπάρξει μετά την διενέργεια των διερευνητικών γεωτρήσεων. Με το θετικό ενδεχόμενο, τα πρώτα νέα (για την "εκμεταλλευσιμότητα" ) θα γίνουν γνωστά το 2030, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το διάστημα που θα μεσολαβήσει.



Πάντως, παράγοντες του κλάδου θεωρούσαν επίσης ενθαρρυντικό το γεγονός πως η παρουσία της Chevron "οριοθετεί" την περιοχή που είναι γνωστή ως "άνω της μέσης γραμμής Μανιάτη.



Στα 2,628 δισ. η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου HelleniQ Energy, μετά την άνοδο της τιμής της μετοχής.



Πλέον, ενδιαφέρουν αποκτούν (δυνητικές ) εξελίξεις που σχετίζονται με παλαιότερες προθέσεις της κυβέρνησης για δεύτερο placement.



Συνεκτιμώντας τη μετοχική σύνθεση: Paneuropean Oil & Industrial Holdings (Cyprus) LTD με 40,41%, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας με 31,18% και 28,41% το ευρύ επενδυτικό κοινό. Σ.Σ το 40,41% της ΡΟ&ΙΗ ισοκατανέμεται σε Σπύρο, Μαργαρίτα και Μαριάννα Λάτση.