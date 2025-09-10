Γιατί "τρέχουν" με 200% οι Αττικές Εκδόσεις

Νέα άνοδος για τη μετοχή των Αττικών Εκδόσεων, στην χθεσινή συνεδρίαση. Στα 1,35 ευρώ, με 3,85% και συναλλαγές 4.704 τεμαχίων.



Πλέον στο συν 42,11% η μεταβολή για το χαρτί στο 3μηνο, και συνολικά 192,21% από την αρχή του έτους.



Αποτέλεσμα αυτού του "τρεξίματος" το, σχεδόν, δίπλωμα της αποτίμησης που φτάνει, ήδη, στα 20,655 εκατ. ευρώ.



Εύλογο το ερώτημα εάν η μεγέθυνση (σε όρους χρηματιστηριακής αξίας) είναι απόρροια συγκρισιμότητας- καθώς η είσοδος της Alter Ego Media στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ξανά έφερε στην επικαιρότητα τον κλάδο ή ενδεχόμενων εξελίξεων- ακόμη και μετοχικού χαρακτήρα.



Πράγματι, χωρίς να διαφαίνεται πρόθεση εξόδου της πλευράς Mondadori (ελέγχει το 41,66% του μ.κ) και δίχως να εμφανίζονται να αυξάνουν το ποσοστό τους οι έτεροι δύο Palladion Services Overseas (Cyprus) που έχει το 19,82% και Asoca Holdings με 18,57% του μ.κ η τιμή της μετοχής "τρέχει" με σχεδόν 200% το 2025.



Γνωστό πως Palladion Servicers Oveseas Cy και Asoca Holdings είναι συμφερόντων Φιλιπόπουλου και Βαρδινογιάννη αντίστοιχα.