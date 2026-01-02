Νέο Καθεστώς Ασφαλιστικών Οφειλών: Παραγραφή σε 5 έτη από το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ νέο, ευνοϊκότερο καθεστώς για τα ασφαλιστικά χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ. Οι οφειλές που δημιουργούνται από το 2026 και μετά παραγράφονται πλέον σε πέντε χρόνια, αντί για δέκα όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μια εισφορά του 2026 θα παραγραφεί την 1η Ιανουαρίου 2032, εφόσον δεν βεβαιωθεί και δεν εισπραχθεί εντός πενταετίας. Με τον τρόπο αυτό, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απαλλαγούν πιο σύντομα από εκκρεμότητες και να έχουν γρηγορότερα οικονομική επανεκκίνηση.

Το νέο πλαίσιο δεν συνεπάγεται αυτόματη διαγραφή όλων των οφειλών. Αν ο e-ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ αποστείλει ειδοποίηση ή προβεί σε πράξεις είσπραξης πριν ολοκληρωθεί η πενταετία, η παραγραφή διακόπτεται και ξεκινά νέα πενταετής περίοδος.

Τα παλαιά χρέη (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025) παραμένουν με δεκαετή παραγραφή, με δυνατότητα διακοπής σε περίπτωση ειδοποίησης ή αναγκαστικής είσπραξης.

Σημαντικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ότι τα παραγεγραμμένα χρέη δεν υπολογίζονται στον ασφαλιστικό χρόνο και δεν επηρεάζουν το ύψος ή τη θεμελίωση της σύνταξης. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς ή αναγνώρισης πλασματικών ετών για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης.

Με τη μείωση της παραγραφής στα πέντε χρόνια, επιχειρήσεις και επαγγελματίες αποκτούν μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία, ενώ ο e-ΕΦΚΑ ενισχύει τους ελέγχους και τις διαδικασίες βεβαίωσης για τη σωστή εφαρμογή του νέου καθεστώτος.