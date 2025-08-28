Αρχές 2026, στην...πρίζα το νέο σχήμα Motor Oil-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ενέργεια

By the book υλοποιούνται οι διαδικασίες της στρατηγικής συνεργασίες των ομίλων Motor Oil- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στην ενέργεια.



Το νέο σχήμα, στο οποίο εισφέρονται οι nrg και ΗΡΩΝ (αντίστοιχα) και οι θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής των δύο, υπολογίζεται πως θα μπει στην...πρίζα αρχές του 2026.



Αυτό που μένει να συν-αποφασισθεί αφορά στο αν στο συγκεκριμένο σχήμα θα εισφερθούν έργα ΑΠΕ. Η όποια απόφαση θα ληφθεί μέσα στο 2025, έτσι ώστε το project- που αποτιμάται στα 1,4 δισ. ευρώ- να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη εσωτερική αξία.



Η διοίκηση της Motor Oil ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα δεύτερου 3μηνου/6μηνου (καθαρά κέρδη 163,4 εκατ. στο εξάμηνο και κύκλος εργασιώνστα 5,3 δισ. ευρώ χαμηλότερος κατά 16%), και σήμερα το team υπό τον Πέτρο Τζαννετάκη θα ενημερώσει τους αναλυτές.



Στα 2,880 δισ. η αποτίμηση της Motor Oil, στα 2,380 δισ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προφανώς η εισφορά του νέου σχήματος στα μεγέθη (2026) θα μπορούσε να κάνει την διαφορά.