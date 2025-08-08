Ναύπακτος: Τι "ψάχνει" ο Ξιώνης και 1+1 ανάλογα deals στα σκαριά

Αρχές εβδομάδας ο Μάνος Ξιώνης απέκτησε το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Κλωστουφαντουργίας Ναυπάκτου. Στόχος του επιχειρηματία-επενδυτή να ενισχυθεί ο κλωστουφαντουργικός τομέας της εταιρείας συμφερόντων Πολύχρονου αλλά με παράλληλη διεύρυνση των δραστηριοτήτων.

Δεδομένου ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί πολύ κρίσιμη παράμετρο του συνολικού λειτουργικού κόστους εταιρειών του κλάδου, η προοπτική σύνδεσης με εταιρείες συμφερόντων του νέου μετόχου εκτιμάται πως θα συμβάλει στη μείωση του.



Η ναυπακτιώτικη νηματουργία δραστηριοποιείται στον τομέα φωτοβολταϊκών (μέσω θυγατρικής) που με την συνδρομή του Μάνου Ξιώνη θα μπορέσει να μετριάσει κόστη, να ξανά γίνει λειτουργικά κερδοφόρα.



Γνωστό σε Γρίμποβο και Ψανή πως οι αδελφοί Πολύχρονου (Δημήτρης και Βασίλης) καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιβίωση της εταιρείας (το 2024 αγόρασαν τρία ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρείας έναντι 1,65 εκατ. ευρώ).



Ζητούμενη η ανάκαμψη της εταιρείας, σε μία περίοδο που το ελληνικό βαμβάκι "τιμολογείται" ως από τα καθαρότερα διεθνώς, η δε γειτνίαση με την Ιταλία έχει προσελκύσει αρκετές φορές το ενδιαφέρον γνωστών ονομάτων ένδυσης, ειδικότερα για supreme green cotton.



Οι εκπρόσωποι του κλάδου κατ' επανάληψη έχουν ζητήσει την συνδρομή της πολιτείας (σε ζητήματα που αφορούν από το ενεργειακό κόστος μέχρι την ακριβή χρηματοδότηση/υψηλά επιτόκια) αλλά εις μάτην...