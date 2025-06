Intralot: Θέμα ημερών οι εξελίξεις

Με συναλλαγές 2,18 εκατ. μτχ και άνοδο 3,20% στα 1,16 ευρώ η μετοχή της Intralot, στην χθεσινή συνεδρίαση, δεν θα μπορούσε να είναι από τα θέματα συζήτησης σε χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά γραφεία.



Πολύ δε περισσότερο που, από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η κοινότητα είναι σε alert για εξελίξεις που θα επανακαθορίσουν την "επόμενη ημέρα" της εταιρείας.



Θα πρόκειται για εξαγορά των ποσοστών της AlphaChoise Services Ltd (19,931%) και Intracom Holdings (10,004%) από την CQ Lottery LLC (26,861%) και την συγχώνευση της με διασυνοριακή συναλλαγή, όπως επιμένουν οι πηγές -δίχως ωστόσο να επιβεβαιώνονται αρμοδίως-.



Πρακτικά η CQ Lottery ( ελεγχόμενη κατά 100% από την “The Queen Casino & Entertainment Inc.”, η οποία είναι εταιρεία που ελέγχεται κατά 100% από την "Bally's Corporation" της οποίας το 55,6% ελέγχεται από την “SG CQ Gaming LLC”, η οποία είναι εταιρεία που ελέγχεται κατά 49,96% από την "Standard General Master Fund II L.P." και κατά 9,87% από την "Standard General Master Fund L.P.", οι οποίες αμφότερες ελέγχονται από την “Standard General GP LLC», η οποία με την σειρά της είναι ελεγχόμενη κατά 99,1% από την “Acme Amalgamated Holdings, LLC”, η οποία τελικά είναι ελεγχόμενη κατά 99,99% από τον Soohyung Kim. ( * ) αποκτά την άμεση και έμμεση συμμετοχή της πλευράς Κόκκαλη ( ** ).



Πρακτικά, θα πρόκειται για έναν σύνθετο μεγάλο μετασχηματισμό που θα μπορούσε να γίνει είτε άμεσα/απ' ευθείας μέσω εξαγοράς, είτε μέσω αμκ.



Κοντός ψαλμός, καθώς οι πηγές επέμεναν ότι οι ανακοινώσεις είναι θέμα ημερών ( ; ) (ή μήπως ωρών ;)



(*) ακριβώς όπως αναλύεται η συμμετοχή του, στο site της εταιρείας/https://www.intralot.com/investor-relations/metohi

( ** ) Η «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», εταιρεία ελεγχόμενη από την «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), κατέχει 19,931% και

- Η «CLEARDROP HOLDINGS LIMITED», εταιρεία ελεγχόμενη από την «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), κατέχει 0,571%.