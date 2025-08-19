Ποια είναι η MBDA και οι Ελληνες συνεργάτες της

Με ταχύτατο ρυθμό επεκτείνονται τα εργοστάσια παραγωγής αμυντικού/στρατιωτικού υλικού στην Ευρώπη.



Την ίδια ώρα στα λιμάνια της Αμβέρσας και του Ρότερνταμ γίνονται εργασίες προσαρμογής προκειμένου να μπορούν να "δέσουν" (και ανεφοδιαστούν) πολεμικά πλοία.



Η ΕΕ μέσω του ReArmEu φιλοδοξεί τα επόμενα χρόνια με περί τα 800 δισ. να χρηματοδοτηθούν εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να διαχειρίζονται το 40% (at least) των αγορών αμυντικού χαρακτήρα μέσω κοινών παραγγελιών.



Rheinmetall, BAE, MBDA e.t.c υλοποιούν προγράμματα επέκτασης (εγκαταστάσεων, logistics, μεταφοράς κ.α ) με όλο και περισσότερες ελληνικές εταιρείες να κλείνουν συμβόλαια σημαντικών έργων (συμ)παραγωγής.



Η MBDA- πολυεθνικός όμιλος γερμανικών, γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών και αγγλικών συμφερόντων- έχει υπογράψει δύο μνημόνια συνεργασίας

με τις ελληνικές Altus και Miltech- στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας R&D Boosters (Ενίσχυση Ερευνας και Ανάπτυξης).



Η πρωτοβουλία «R&D Booster» αποτελεί μέρος της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας που υπογράφηκε το 2021.



Μαζί με τις Miltech και Altus, η MBDA θα συνεργαστεί σε έργα για την ανάπτυξη συστημάτων βασισμένων στον πύραυλο AKERON MP (σ.σ. κιτ εκτόξευσης και drones εξοπλισμένα με τους εν λόγω πυραύλους).



Προς τι η αναφορά; και λόγω χρηματιστηριακού ενδιαφέροντος καθώς για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων θα απαιτηθούν και "επενδυτικά κεφάλαια", δλδ ΙΡΟs. Σύμφωνα με πληροφορίες του fpress από την στιγμή που θα συμφωνηθεί (και προχωρήσει) η εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext τουλάχιστον 2 εταιρείες του κλάδου- 100% ελληνικών συμφερόντων- θα επιχειρήσουν να αντλήσουν χρήμα μέσω του Euronext Athens.