Αστέρας Βουλιαγμένης: Αναχρηματοδότηση από 2 συστημικές

Σίγουρα μία, πιθανότατα και δεύτερη συστημική τράπεζα πρόκειται να αναχρηματοδοτήσουν τα δάνεια της "Αστήρ Βουλιαγμένης".



Ως γνωστόν ο Γιώργος Προκοπίου έναντι ποσού 550 εκατ. ευρώ ( * ) απέκτησε το "σύμπλεγμα" τριών εταιρειών Astir Palace, Astir Marina και Astir Beach, για πολλούς το κορυφαίο σε όλη την έκταση της Αθηναϊκής Ριβιέρας.



Επίσης γνωστό ότι ο μεγαλοεφοπλιστής απέκτησε το σύνολο (100%) των εταιρειών σε δύο φάσεις, πληρώνοντας-ουσιαστικά- επιχειρηματική αξία (enterprice value) 850 εκατ. και αξία προς κέρδη ebitda περί τις 13 φορές.



Το 2024 η Astir Palace -δλδ η ναυαρχίδα του συγκροτήματος Astir Palace Βουλιαγμένης- είχε κέρδη (ebitda) 45 εκατ. αλλά καθαρό δανεισμό 297,2 εκατ.

ευρώ.

Διόλου ευκαταφρόνητος ο λόγος καθαρού δανεισμού/ebitda καθώς διαμορφώνεται στο 6,6Χ, ιδιαίτερα απαιτητικό (βάρος) που ο εφοπλιστής φέρεται να έχει συμφωνήσει για την αναχρηματοδότησή του.



Σύμφωνα με πηγή (της μίας συστημικής, που έχει συμφωνήσει) το ύψος του ποσού θα φτάσει μεν τα 300 εκατ. (καλύπτοντας το σύνολο) αλλά με την συνδρομή και δεύτερης συστημικής τράπεζας, που φέρεται πως είναι πολύ κοντά στο να συμμετάσχει στο όλο project.



( * ) σύμφωνα με όσα (ανεπίσημα ) έγιναν γνωστά.