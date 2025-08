Στην Αθήνα (One & Only) ο Watsa

Στην Αθήνα για ένα 4ήμερο (5-8/8) ο Πρεμ Γουάτσα.

Βασικός μέτοχος της Grivalia Hospitality- μέσω της Fairfax- δεν θα μπορούσε να μείνει αλλού πέραν του One & Only/στην Γλυφάδα, από τα κύρια περιουσιακά στοιχεία του καναδικού ομίλου.



Ο βασικός μέτοχος και της Eurobank και ισχυρότερος μέτοχος μειοψηφίας της Metlen ο ινδοκαναδός μεγαλοεπενδυτής είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει- εκ του σύνεγγυς- τόσο την πληρότητα (και τρόπο λειτουργίας του One & Only στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου) όσο τις άλλες επενδύσεις του στην ελληνική αγορά.