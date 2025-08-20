Τι βλέπει ο Φέσσας στα πλυντήρια και τους απορροφητήρες...

Μεθοδικά και αθόρυβα η Quest Holdings ενισχύει το χαρτοφυλάκιο θυγατρικών/συμμετοχών της.



Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενίσχυση της προϊοντικής γκάμας της Γ.Ε Δημητρίου.



Τελευταία, η θυγατρική του ομίλου Φέσσα ανέλαβε την εμπορία-διανομή των συσκευών Brandt και Faber.



Το μεν πρώτο brand αποτελεί ένα από τα πιο καταξιωμένα ονόματα στην εγχώρια αγορά, με διψήφιο ποσοστό πωλήσεων σε πλυντήρια.



Το δε δεύτερο είναι ο αδιαμφισβήτητος leader στον τομέα των απορροφητήρων (σ.σ η Faber είναι η εταιρεία που εφηύρε την συγκεκριμένη συσκευή).



Μέσω Γ.Ε Δημητρίου και Μπενρουμπή η Quest Holdings ( * ) "χτίζει" ένα χαρτοφυλάκιο στις "λευκές συσκευές" διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, πιθανόν ως αντιστάθμιση στην προοπτική πώλησης (συνολικά ) της ACS Couriers ή συνδυαστικά με το ενδεχόμενο απόσχισης της UniSystems με στόχο την αυτόνομη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.



( * ) προφανώς και έχει την σημασία του (όπως και το φορολογικό όφελος) το γεγονός πως η εισηγμένη είναι Συμμετοχών.