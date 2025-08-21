Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η Αυτοπαραγωγή Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» η Πράξη «Αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα Ενεργειακής Κοινότητας Βοΐου 1 και Ενεργειακής Κοινότητας Βοΐου 2», μετά και την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.



Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.954.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 6.363.737,60 ευρώ θα είναι η δημόσια δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδιωτική συμμετοχή.



Σημειώνεται ότι το έργο αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 8.920 kWp σε αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Η παραγόμενη ενέργεια θα διατεθεί αποκλειστικά για τη λειτουργία υποδομών που δεν χρησιμοποιούνται για οικονομικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη της Πράξης θα μεταβιβαστούν άμεσα στους πολίτες χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.



Η ετήσια παραγωγή ενέργειας θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών δημοτικών και δημόσιων υποδομών στους Δήμους Βοΐου και Σερβίων, καθώς και της ΔΕΥΑ Βοΐου.



Συγκεκριμένα, πέρα από τον δημοτικό φωτισμό, θα καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες σε δομές δημόσιας εκπαίδευσης, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις, πνευματικά κέντρα, μουσειακούς χώρους, βιβλιοθήκες και αίθουσες εκδηλώσεων.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «με τον τρόπο αυτό αναμένεται η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της περιοχής, η ευρύτερη ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών, οι οποίοι θα ωφεληθούν από τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αυτονομία».