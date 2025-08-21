Τουριστικά καταλύματα: Αύξηση 2,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις τον Ιούνιο

Αύξηση, τόσο στις αφίξεις, όσο και στις διανυκτερεύσεις σε καταλύματα τουριστικού τύπου τον Ιούνιο, έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα οι αφίξεις σε καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου, Κάμπινγκ και σε Συλλογικά Καταλύματα Σύντομης Διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) σημείωσαν άνοδο κατά 2,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 1,8%. Κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 5.463.943 και οι διανυκτερεύσεις σε 23.664.485.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 2,5% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,9% και 1,9%, αντίστοιχα. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 81,7% και 89,3%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Ιούνιο 2025, ανήλθε σε 4,3 ημέρες.