AKTOR: Με στόχευση την είσοδο στην 20άδα

Με νέο γύρο σταθερών εισροών η μετοχή της AKTOR διαμορφώθηκε την Παρασκευή στα 6,70 ευρώ.



Νέα υψηλή τιμή 10ετίας plus, καθώς από τον Οκτώβριο του 2022 ξεκίνησε η σταδιακή τοποθέτηση κεφαλαίων στο χαρτί, αρχικά από τα επίπεδα των 1,3 ευρώ έως τα 2,7 ευρώ Οκτώβριο του 2023. Ακολούθησε ο δεύτερος γύρος, από τα 3,4 ευρώ- Δεκέμβριος 2023- έως τα όρια των 5 ευρώ-τέλη Φεβρουαρίου 2025- με την υπέρβασξ και των 5 ευρώ να σηματοδοτεί τον τρίτο γύρο που-τεχνικά- παραπέμπει σε τιμές προς τα 8 ευρώ.



Με αποτίμηση, πλέον στα 1,336 δισ. ευρώ καταλαμβάνει την 23η θέση- της σχετικής κατάταξης των 26 εισηγμένων με χρηματιστηριακή αξία μεγαλύτερη του ενός δισ. ευρώ. Διακριτές, πλέον οι βλέψεις για είσοδο στην 20άδα, καθώς στην 22η είναι η Prodea στα 1,520 δισ. και στην 21η με 1,617 δισ. η Viohalco.



Την 1η Αυγούστου η Winex (συμφερόντων Αλέξανδρου Εξάρχου) ήταν αγοραστής 1.000.000 μετοχών.



Σημαντική εξέλιξη για την διεύρυνση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας (από τα funds) η ένταξη της μετοχής στον δείκτη FTSELarge Cap 25, στην συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου (στην θέση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής).