Mediobanca: Ναυάγησε η εξαγορά της Banca Generali, ύψους 6,3 δισ.

Οι μέτοχοι της Mediobanca απέρριψαν την πρόταση εξαγοράς της Banca Generali, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον διευθύνοντα σύμβουλο Αλμπέρτο Νάγκελ και τις προσπάθειές του να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της τράπεζάς του.

Η πρόταση του Νάγκελ για την εξαγορά του τμήματος private banking της Assicurazioni Generali υποστηρίχθηκε μόνο από το 35% των ψήφων στη συνεδρίαση της Πέμπτης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που επικαλείται το Bloomberg. Το ποσοστό αυτό είναι σαφώς χαμηλότερο από το απαιτούμενο 50% συν μία ψήφο για την έγκριση της πρότασης.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ήττα για τον Νάγκελ, ο οποίος είχε υποβάλει την πρόταση με στόχο να αποτρέψει την εχθρική εξαγορά από τη μικρότερη αντίπαλη τράπεζα Monte dei Paschi di Siena. Τώρα ο CEO βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς θα πρέπει να αναγνωρίσει τη νίκη δύο ισχυρών επενδυτών που έχουν εδώ και καιρό εκφράσει επικρίσεις εναντίον του και υποστηρίζουν την εξαγορά της Mediobanca από τη Monte Paschi, του δισεκατομμυριούχου Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε και της οικογένειας Ντελ Βέκιο.

Οι δύο επενδυτές είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της Mediobanca και κατέχουν σημαντικά μερίδια τόσο στη Monte Paschi όσο και στην Assicurazioni Generali. Η Mediobanca είχε αλλάξει δύο φορές την ημερομηνία της συνεδρίασης για να κινητοποιήσει την υποστήριξη των μετόχων, ωστόσο οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.