Με κεκτημένη ταχύτητα για τον FTSEMidCap.

Από τα mid caps που ξεχώρισαν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν της Alter Ego Media.

Με συνεχείς εισροές κεφαλαίων, στη μετοχή "έτρεξε" ένα 16,40% και συνολικά 45,50% από την εισαγωγή της στο ΧΑ.

Προ μηνός, η Pantelakis Sec ανέβασε τον πήχη στα 6,55 ευρώ- ακολουθώντας ανάλογη αναθεώρηση από την Euroxx στα 6,5 ευρώ.



Το upgrade έγινε με αφορμή την πλήρη εξαγορά χαρτοφυλακίου των Μέσων (Newsit, TLife e.t.c) ενισχύοντας έτι περαιτέρω το portfolio της εισηγμένης.



Η Pantelakis Sec είχε αναφερθεί σε ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας της AEM για το 2025 προ της εξαγοράς, καθώς περιμένει εντυπωσιακή αύξηση 57% στα καθαρά κέρδη, στα €17,1 εκατ.



Με αποτίμηση, πλέον, στα 339 εκατ. μερίδα αναλυτών βλέπει πολύ πιθανή την προοπτική ένταξης της εταιρείας/μετοχής στον δείκτη FTSEMidCap. Βάσει των υφιστάμενων μεγεθών- σε όρους χρηματιστηριακής αξίας- συνδυαστικά με τις προοπτικές για τη συνέχεια η πιθανότητα ένταξης της ΑΕΜ στον δείκτη FTSEMidCap θεωρείται θέμα χρονισμού.



Αλλωστε, στα 339 εκατ. ξεπερνά αρκετές άλλες του 20άρη των mid caps.

Αγοραστής 30.000 μετοχών ο Ιωάννης Βρέντζος, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εισηγμένης να προχωρά σε αυτή την κίνηση- έμπρακτης στήριξης των προοπτικών της ΑΕΜ, στην συνεδρίαση της προηγούμενης Δευτέρας.



Την Παρασκευή ανακοινώθηκε η παραίτηση του Γιώργου Σαλλιάρη-Φασέα, για προσωπικούς λόγους, με την διοίκηση να μην προχωρά -επί του παρόντος- σε εκλογή νέου μέλους και το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.