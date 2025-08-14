Ενας... "Ακρίτας" του εγχώριου επιχειρείν

Με ανοδικό ρυθμό η πορεία της Ζυθοποιϊας Μακεδονίας Θράκης και το 2024, χρονιά που ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 31,4 εκατ. (από 30 το 2023) η λειτουργική κερδοφορία στα 6 εκατ. ευρώ, νέα ενίσχυση του προσωπικού (πάνω από 160 εργαζόμενοι), νέες συμφωνίες με αγρότες της Κομοτηνής και της ευρύτερης Εβρίτικης περιφέρειας.



Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι το 2ετές επενδυτικό πρόγραμμα (2024-2025) που ολοκληρώνεται τέλος του έτους καλύπτοντας συνολικά 15,5 εκατ. ευρώ, καθιστώντας ακόμη πιο εδραία την ΖΜακΘρα σε αυτή την νευραλγική, για την χώρα, περιοχή.



Προσωπικό στοίχημα του Δημήτρη Πολιτόπουλου (ΦΩΤΟ) καθώς ξεπέρασε εμπόδια που άλλοτε του έβαζε το "κέντρο", άλλοτε πολυεθνικές σε σημείο που η διαμάχη με την Αθηναϊκή Ζυθοποιϊα/Heineken έγινε θέμα σε διεθνή Μέσα.



Η... Οδύσσεια ενός Ελληνα επιχειρηματία, που ήρθε στην Κομοτηνή από τη Νέα Υόρκη με όνειρο να επενδύσει στον τόπο του. Ο πρώτος ο οποίος προχώρησε σε συμφωνίες συμβολαιακής γεωργίας με αγρότες της περιοχής, "ζυμώνοντας" 100% Ελληνικές μπύρες από 100% Ελληνικό σιτάρι, δίνοντας δουλειά και λόγο να παραμείνουν στον τόπο τους σε ανθρώπους της περιοχής που πλέον ξεπερνούν τους 1.000 καλλιεργητές κ.λ.π.



Πλέον τα σήματα της "Βεργίνα" έχουν καθιερωθεί στην συνείδηση του καταναλωτή, με την διοίκηση να εμπλουτίζει την γκάμα με νέους τύπους, ενώ παράλληλα η διοίκηση προχώρησε στην παραγωγή-προώθηση του τσάϊ TuVunu.



Σημαντικό μέρος της παραγωγής ζύθου και τσαγιού εξάγεται, ενώ νέα προϊόντα όπως μεταλλικό νερό, νερό με γεύσεις φρούτων κ.α. προστίθενται σταδιακά στο χαρτοφυλάκιο της ΖΜακΘρα.



Ημέρα-σταθμός, όπως όλα δείχνουν η 17η Οκτωβρίου, ημέρα που-εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- αναμένεται η γνωμοδότηση του εισηγητή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ετσι θα μπει τέλος ( ; ) στην υπερδεκαετή δικαστική διαμάχη της Ζυθοποιϊας Μακεδονίας-Θράκης κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιϊας -που περνώντας από όλα τα νομικά στάδια, επιδίκασε απαίτηση 181,84 εκατ. ευρώ (στα 195,46 εκατ. με τόκους κ.λ.π). Δικαιώνοντας τον άνισο αγώνα που έδωσε ο Δημήτρης Πολιτόπουλος-από την Κομοτηνή- .