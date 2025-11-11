Bloomberg: Η Ελλάδα σχεδιάζει εκδόσεις ομολόγων έως 8 δισ. ευρώ το 2026

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το ύψος του ελληνικού χρέους θα επιστρέψει στα προμνημονιακά επίπεδα το 2025 και θα συνεχίσει να μειώνεται.

Η Ελλάδα σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 8 δισ. ευρώ από τις αγορές ομολόγων το 2026, συνεχίζοντας τις σχετικά περιορισμένες εκδόσεις ομολόγων προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέους, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Το συνολικό ποσό είναι ελαφρώς υψηλότερο από τα 7,5 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν από επενδυτές το 2025 και είναι σε ευθυγράμμιση με τα ποσά των προηγουμένων ετών. Είναι αρκετά χαμηλό ώστε να τηρηθεί ο εθνικός στόχος μείωσης των δανείων σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή που αρνήθηκε να κατονομαστεί, καθώς το χρηματοδοτικό σχέδιο για το 2026 δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Όπως σχολιάζει το Bloomberg, η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναστρέψει την πορεία των δημόσιων οικονομικών της από την κρίση χρέους που σχεδόν την οδήγησε ένα βήμα από την έξοδό της από το ευρώ πριν από μια δεκαετία. Ο συνδυασμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, υψηλότερης είσπραξης φόρων και μέτριας οικονομικής ανάπτυξης έχει μετατρέψει τη χώρα σε μία από τις λίγες στην Ευρώπη με θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Η κυβέρνηση επιτυγχάνει σταθερά επαρκή πρωτογενή πλεονάσματα — το μέγεθος που προκύπτει από τα έσοδα μείον τις δαπάνες, εξαιρουμένων των τόκων — ώστε να καλύπτει τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους και να το αποπληρώνει, διατηρώντας παράλληλα υγιή ταμειακά αποθέματα.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το ύψος του ελληνικού χρέους θα επιστρέψει στα προμνημονιακά επίπεδα το 2025 και θα συνεχίσει να μειώνεται. Ο οίκος Scope Ratings προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα θα καταφέρει να μειώσει το χρέος της κατά επιπλέον 23 ποσοστιαίες μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει οφειλές από τα προγράμματα διάσωσης της περιόδου της κρίσης δημόσιου χρέους. Η κυβέρνηση θέλει να εξοφλήσει πλήρως τα δάνεια της από το πρώτο τέτοιο πρόγραμμα (Greek Loan Facility), 10 χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, πράγμα που ισοδυναμεί με αποπληρωμές τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέχρι το 2031, ανέφερε η πηγή.

Μία από τις νέες εκδόσεις για το 2026 θα αφορά ένα 10ετές ομόλογο, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Παρότι το ταμειακό απόθεμα της Ελλάδας ανέρχεται σήμερα σε περίπου 46 δισ. ευρώ, αυτό αναμένεται να μειωθεί μέχρι το τέλος του έτους σε περίπου 36 δισ. ευρώ, παρόμοια με το επίπεδο που είχε στο τέλος του 2024, πρόσθεσε η πηγή.

Η πρόοδος της Ελλάδας στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες χώρες, όπως η Γαλλία, η οποία έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα στην Ευρώπη και εξακολουθεί να αγωνίζεται για συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έχουν λάβει υπόψη τα επιτεύγματα της Ελλάδας, επανεντάσσοντας τη χώρα σε καθεστώς investment-grade από το 2023.

Την περασμένη Παρασκευή, η Scope αναβάθμισε την προοπτική της χώρας από BBB σε θετική, επικαλούμενη τη βελτίωση της οικονομικής ανθεκτικότητας, τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη μείωση του χρέους. Η Fitch Ratings έχει προγραμματίσει πιθανή αναθεώρηση την Παρασκευή. Η τρέχουσα αξιολόγησή της είναι BBB-, αν και και αυτή έχει θετική προοπτική από τον Μάιο.