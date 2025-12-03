Αυξάνονται γεωμετρικά τα φέσια - Στα 7,258 δισ. ευρώ το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος στο δεκάμηνο

Για το μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 829 εκατ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση 24,37% σε σύγκριση με πέρυσι εμφανίζουν τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη το δεκάμηνο του 2025, σύμφωνα με το δελτίο Tax Administration Οκτωβρίου της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 7,258 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε σε 3.896.032 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Συνολικά, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των μη φορολογικών κατηγοριών, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε στο δεκάμηνο τα 7,797 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι το ίδιο διάστημα είχε φτάσει τα 6,656 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 17,14%).

Για το μήνα αναφοράς, δηλαδή τον Οκτώβριο, το νέο ληξιπρόθεσμο, συνυπολογίζοντας και τις μη φορολογικές κατηγορίες, έφτασε τα 829 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 740 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 12,3%).

Το 90,32% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της ΑΑΔΕ, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος 2025), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 785 εκατ. ευρώ , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε φτάσει τα 684 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 14,77%).

Για το 10μηνο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7,258 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 5,836 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 24,37%).

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ)

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 409 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 357 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 14,57%).

Το 92,54 % προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

Για το 10μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 2,639 δισ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 2,415 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 9,28%).

Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών