Tο καλάθι της ΔΕΘ - 1,5 δισ. ευρώ για φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη - «Κλειδώνουν» τα μέτρα

Σε συσκέψεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον δύο με το οικονομικό επιτελείο και με το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης, αναμένεται να κλειδώσουν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εν όψει της ανόδου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα βρεθεί η μεσαία τάξη και ειδικά οι μισθωτοί που βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να ροκανίζεται, αφενός λόγω της ακρίβειας, αφετέρου λόγω των αμετακίνητων άμεσων φορολογικών συντελεστών.

«Το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας» ανέφερε την Κυριακή ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση, «δείχνοντας» ουσιαστικά το πακέτο που προετοιμάζει η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ.

Σήμερα, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, επανέλαβε, μιλώντας στο ΕΡΤNews, ότι «η βάση πάνω στην οποία συζητάμε είναι το 1,5 δισ.» και ότι στόχος είναι τα μέτρα να έχουν μόνιμο και δίκαιο χαρακτήρα, μακριά από επιδοματικές λογικές, με έμφαση στη μείωση φόρων.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσάπαλος τόνισε πως η μεσαία τάξη που ορίζεται εισοδηματικά μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ ετησίως, με την πιθανότητα αλλαγής στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης να θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά σενάρια. Εφόσον προχωρήσει, θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε μισθωτούς και συνταξιούχους, μέσω μικρότερης παρακράτησης φόρου από τον Ιανουάριο του 2026.

Παράλληλα, αναμένονται μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα, με συνέχιση και ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τον Νοέμβριο θα ενεργοποιηθεί η επιστροφή ενοικίου. Στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πρόσθετες παρεμβάσεις για νοικοκυριά που δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους στο ενοίκιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο δημογραφικό, με στοχευμένα κίνητρα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ουσιαστική ελάφρυνση βαρών θα πρέπει να περιμένουν οι οικογένειες με παιδιά με δεδομένο και συνεχώς επιδεινούμενο το μείζον θέμα του Δημογραφικού που αντιμετωπίζει η χώρα. Όσα περισσότερα παιδιά (προστατευόμενα μέλη) έχει μια οικογένεια (μονογονεϊκή ή μη) τόσο μεγαλύτερη μείωση φόρου θα απολαμβάνει από το πρώτο παιδί. Με πιθανότητες οι πολύτεκνοι, δηλαδή μία οικογένεια με τέσσερα παιδιά, να μην πληρώνει καθόλου φόρο. Οπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, από τη λογική ότι τα παιδιά είναι τεκμήριο διαβίωσης, η κυβέρνηση θέλει να περάσει στην «πίστα» ότι το παιδί είναι λόγος φορολογικής ελάφρυνσης.