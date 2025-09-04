Goldman Sachs: Μπορεί να δεί τα 5.000 διλάρια ο χρυσός αν πληγεί η αξιοπιστία της Fed - Τα 3 σενάρια

Κοντά στα 5.000 δολάρια θα μπορούσε να αναρριχηθεί ο χρυσός, σύμφωνα με την Goldman Sachs, εάν η ανεξαρτησία της Federal Reserve πληγεί και εάν ακόμα και ένα μικρό μέρος (το 1% όπως αναφέρει συγκεκριμένα η τράπεζα) των τοποθετήσεων των επενδυτών στα αμερικανικά ομόλογα μετατοπιστεί στο πολύτιμο μέταλλο.

"Το σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η ανεξαρτησία της Fed θα πληγεί, πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό, χαμηλότερες τιμές μετοχών και μακροπρόθεσμων ομολόγων και σε διάβρωση του status του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος" ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman Sachs. "Αντιθέτως, ο χρυσός είναι ένα μέσο αποθήκευσης αξίας που δεν βασίζεται στην θεσμική εμπιστοσύνη" συμπλήρωσαν.

Η τράπεζα σκιαγράφησε μια σειρά πιθανών αποτελεσμάτων για το μέταλλο, με βασική πρόβλεψη την αύξηση στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα μέσα του 2026.

Βασικό σενάριο: άνοδος στα 4.000 δολάρια/ουγγιά έως τα μέσα του 2026.

Σενάριο κινδύνου (tail-risk): τιμή στους 4.500 δολάρια/ουγγιά.

Ακραίο σενάριο: σχεδόν 5.000 δολάρια/ουγγιά, αν το 1% της αγοράς αμερικανικών ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες στραφεί στον χρυσό.

Ο χρυσός είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπορεύματα με τις ισχυρότερες επιδόσεις φέτος, σημειώνοντας διαδοχικά ρεκόρ. Η άνοδος αυτή οφείλεται στα στοιχήματα ότι η Fed σύντομα θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια. Παράλληλα, η αβεβαιότητα που έχει καλλιεργηθεί γύρω από την ανεξαρτηία της Fed, μετά και την πρόσφατη παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αποπομπή της Λίζα Κουκ, έχει δώσει ώθηση στον χρυσό.

"Εκτιμούμε ότι εάν το 1% της ιδιωτικής αγοράς ομολόγων των ΗΠΑ διοχετευόταν στον χρυσό, η τιμή του χρυσού θα ανέβαινε σε σχεδόν 5.000 δολάρια η ουγγιά, υποθέτοντας ότι όλα τα άλλα παραμείνουν σταθερά" ανέφεραν οι αναλυτές.

Σήμερα ο χρυσός διολισθαίνει, αφήνοντας πίσω τα ιστορικά υψηλά. Η τιμή spot χάνει 0,8% φθάνοντας στα 3.530,69 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ, παραδόσεως Δεκεμβρίου, σημειώνει πτώση 1,3% στα 3.590 δολάρια.