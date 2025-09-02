Euroxx: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου - Στα 10 ευρώ η τιμή στόχος

Στα 10,0 ευρώ/μετοχή από 7,1 ευρώ/μετοχή προηγουμένως, ανεβάζει την τιμή στόχο για την η Euroxx μετά τη δημοσίευση ενός ισχυρού συνόλου αποτελεσμάτων για το 1ο εξάμηνο του 2025.

Συμφωνα με την χρηματιστηριακή οι μετοχές παραμένουν υποτιμημένες, διαπραγματεύονται με χαμηλό P/E 8,6x για το 2025Ε, έκπτωση περίπου 12% σε σχέση με τους περιφερειακούς ομολόγους (9,8x), παρά τους υψηλούς δείκτες κεφαλαίου (δείκτης CET1 >20% τον Ιούνιο του 2025) και τις ισχυρές διανομές (μέσες βιώσιμες αποδόσεις περίπου 8,0% ετησίως σε μερίσματα ή/και επαναγορές) έναντι μέσου όρου περίπου 6% για τους ομοτίμους.

Οπως σημειώνει στην ανάλυση της έχει αυξήσει την πρόβλεψη καθαρού κέρδους κατά 7% το 2025Ε, 4% το 2026Ε και 2% το 2027Ε. Ο κύριος λόγος πίσω από την αναβάθμιση είναι η καλύτερη απόδοση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) που οφείλεται στην υψηλότερη αύξηση των δανείων, την καλύτερη τιμολόγηση των καταθέσεων και την αντιστάθμιση κινδύνου. Λαμβάνοντας υπόψη τις σταθερές τριμηνιαίες τάσεις, η προηγούμενη καθοδήγηση NII για το 2025Ε των <700 εκατ. ευρώ φαίνεται απαισιόδοξη και, επομένως, η Τράπεζα Κύπρου ανέφερε τον ανοδικό κίνδυνο στον στόχο. Τώρα αναμένουμε NII στα 711 εκατ. ευρώ το 2025Ε και 689 εκατ. ευρώ το 2026Ε (έναντι στόχου >650 εκατ. ευρώ), υποθέτοντας άλλη μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ μέχρι το τέλος του έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση (και τον επικαιροποιημένο στόχο διαχείρισης) για διανομή 70%, η αναβάθμιση των προβλέψεών μας οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση των προβλέψεών μας για διανομές. Τώρα αναμένουμε μέσες βιώσιμες αποδόσεις διανομής περίπου 8,0%, τις καλύτερες στην κατηγορία μεταξύ των ελληνικών ομολόγων.

Οι υψηλοί δείκτες κεφαλαίου (CET1 >20% και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου >25%) παρέχουν έναν ανοδικό κίνδυνο για πρόσθετες διανομές, κατά την άποψή της Euroxx.