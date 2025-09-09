Τράπεζα Κύπρου: Πρόταση για την επαναγορά ομολόγων Tier 2 ύψους 300 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πρόταση προς τους κατόχους των υφιστάμενων ομολόγων Tier 2 300 εκατ. ευρώ, για επαναγορά με τιμή 102,3% της ονομαστικής αξίας, υπό την αίρεση της εκπλήρωσης του όρου νέας έκδοσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η αγορά των υφιστάμενων χρεογράφων εξαρτάται από την επιτυχή έκδοση νέας σειράς Tier 2 Capital Notes στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιακών δανείων ύψους έως 4 δισ. ευρώ.

Οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες συμμετοχής περιγράφονται στο μνημόνιο προσφοράς της 9ης Σεπτεμβρίου. Οι κάτοχοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το μνημόνιο πριν αποφασίσουν συμμετοχή.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η ‘Εταιρία’) ανακοινώνει σήμερα ότι προσκαλεί τους κατόχους (οι ‘Κάτοχοι’) των υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου ονομαστικής αξίας ύψους €300 εκατ. με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο 2031 (EUR 300 mn Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) (ISIN: XS2333239692) (τα ‘Χρεόγραφα Κεφαλαίου’) να προσφέρουν τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου για αγορά από την Εταιρία με τιμή αγοράς ίση με 102.3 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των Χρεογράφων Κεφαλαίου, καταβλητέα σε μετρητά, υπό την αίρεση της εκπλήρωσης του Όρου Νέας Έκδοσης, (ως ορίζεται πιο κάτω) (τέτοια πρόσκληση, η ‘Προσφορά’).

Η Προσφορά διέπεται από τους όρους και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο προσφοράς ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2025 (το ‘Μνημόνιο Προσφοράς’) και υπόκειται στους περιορισμούς Προσφοράς που περιγράφονται στο Μνημόνιο Προσφοράς.

Περαιτέρω, η Εταιρία ανακοινώνει την πρόθεσή της να εκδώσει νέα σειρά Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) (τα ‘Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου’), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων ύψους €4,000,000,000, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς. Η αγορά από την Εταιρία οποιωνδήποτε Χρεογράφων Κεφαλαίου για τα οποία λήφθηκαν έγκυρες προσφορές από την Εταιρία υπόκειται, χωρίς περιορισμό, στην επιτυχή ολοκλήρωση (κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρίας) της έκδοσης των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου σε συνολικό ποσό κεφαλαίου τουλάχιστον ίσο με το συνολικό ποσό κεφαλαίου του ποσού των Χρεογράφων Κεφαλαίου που έγκυρα προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεχτά από την Εταιρία (ο ‘Όρος Νέας Έκδοσης’).

Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου περιγράφονται στο Μνημόνιο Προσφοράς.

Οι Κάτοχοι συμβουλεύονται να διαβάσουν προσεκτικά το Μνημόνιο Προσφοράς για τις πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στην Προσφορά.