Τράπεζα Κύπρου: Πέρασαν τα πακέτα του placement για το 5,1%

Η τιμή της συναλλαγής κρίνεται πολύ καλή γιατί πωλήθηκε μεγάλο ποσοστό του τελευταίου legacy shareholder σε τιμή που είναι περίπου 1.2x Tangible Book value.

Μέσω του χρηματιστηριακού ταμπλό πέρασαν τα πακέτα των 22,5 εκατ. μετοχών ή το 5,1% της Τράπεζα Κύπρου που διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στην τιμή των 7,20 ευρώ.

Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω placement, με το βιβλίο προσφορών να καλύπτεται από διεθνή επενδυτικά funds, αλλά και Έλληνες επενδυτές. Η συναλλαγή θεωρείται επιτυχής και ενισχύει την ευελιξία και τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης της Τράπεζας Κύπρου.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου συμμετοχών της EBRD, η οποία έχει στρατηγικά επαναξιολογήσει την παρουσία της στον τραπεζικό κλάδο της ευρύτερης περιοχής. Η αποεπένδυση από την Τράπεζα Κύπρου αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην κατεύθυνση αυτής της στρατηγικής, η οποία στοχεύει στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από στοχευμένες τοποθετήσεις.