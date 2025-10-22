Τράπεζα Κύπρου: Τιμή στόχος 10 ευρώ και σύσταση αγορά από την Eurobank Equities
Από την αναδιάρθρωση στην κορυφή της Ευρώπης
Μία από τις πιο εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις στην Ευρώπη έχει ολοκληρώσει την τελευταία δεκαετία η Τράπεζα Κύπρου, όπως αναφέρει σε νέα της έκθεση η Eurobank Equities. Παράλληλα, δίνει σύσταση buy και τιμή στόχο 10 ευρώ, που αντιστοιχεί σε P/TBV 1,47x για το 2027 — και σε μία από τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις στην Ευρώπη.
Το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), που είχε κορυφωθεί στο 63% το 2015, το αντίστοιχο ποσοστό έχει διολισθήσει στο 1,7% το α’ εξάμηνο του 2025, ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, με κάλυψη 124%.
Η απομείωση του κινδύνου, σε συνδυασμό με την υψηλή ευαισθησία στα επιτόκια κατά τη διάρκεια της περιόδου αυστηροποίησης 2022–23, εκτόξευσε την κερδοφορία της τράπεζας: η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) έφτασε το 21,4% το 2024 και 18,4% το α΄ εξάμηνο του 2025, πολύ πάνω από τον μέσο όρο 14–15% των ελληνικών και περιφερειακών τραπεζών. Με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 20,6% (χωρίς DTCs) και λόγο κόστους/εσόδων περίπου στο 36% (έναντι 42% στην περιφέρεια), η Τράπεζα Κύπρου επιβεβαιώνει την πειθαρχημένη λειτουργία του μοντέλου της. Μετά την επαναφορά μερισμάτων, η τράπεζα θεωρείται πλέον μία από τις πιο ελκυστικές τράπεζες εισοδήματος στην Ευρώπη, με απόδοση 8–9%, σημειώνει Eurobank Equities.
Τράπεζα Κύπρου: Δυναμική κερδοφορίας και διαφοροποίηση
Η δεσπόζουσα θέση της Τράπεζας Κύπρου σε μια αγορά δύο τραπεζών (με μερίδιο περίπου 80%) της προσφέρει ισχυρή τιμολογιακή δύναμη, αναφέρει η Eurobank Equities. Στα μέσα του 2025, το μέσο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων ενός έτους στην Κύπρο ήταν 1,1% (έναντι 1,8% στην ευρωζώνη), ενώ τα περιθώρια στα νέα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια (2% και 2,8% αντίστοιχα) στηρίζουν καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM) περίπου 2,5% έως το 2027, έναντι 2% στην περιφέρεια. Με τα επιτόκια να ομαλοποιούνται (DFR 2,0%–2,25% για 2025–27), τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν κοντά στα 750 εκατ. ευρώ έως το 2027, με σταθεροποίηση το 2026 και αύξηση 5% το 2027, χάρη στη πειθαρχία στα περιθώρια και στην ανάπτυξη των όγκων. Τα μη τοκοφόρα έσοδα αντιστοιχούν ήδη στο 28% των συνολικών εσόδων, προερχόμενα από πιστωτικές κάρτες, ασφαλιστικές δραστηριότητες (Eurolife/Γενική, ενισχυμένες από τη συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική), πληρωμές (JCC) και διαχείριση πλούτου. Αυτή η διαφοροποίηση προσθέτει σταθερότητα στα κέρδη.
Με συνδυασμό αποδοτικότητας κορυφαίας κλάσης και ισχυρών εσόδων, η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να επιτύχει προ προβλέψεων κέρδη 581–593 εκατ. ευρώ την περίοδο 2025–27 και RoTE 15–15,7%.
Ισχυρά κεφάλαια και γενναιόδωρες αποδόσεις στους μετόχους
Με κεφάλαια CET1 στο 20,6%, πολύ πάνω από τον εσωτερικό στόχο του 13%, η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει 670 εκατ. ευρώ πλεονάζοντα κεφάλαια (περίπου 18% της κεφαλαιοποίησής της), τα οποία προβλέπεται να αυξηθούν σε 1 δισ. ευρώ έως το 2027 (28%). Αυτό προσφέρει χώρο για ανάπτυξη, υψηλότερα μερίσματα και επιλεκτικές εξαγορές.
Το 2025, η τράπεζα επέστρεψε 241 εκατ. ευρώ στους μετόχους (50% των κερδών 2024) μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών, ενώ κατέβαλε και το πρώτο ενδιάμεσο μέρισμα της δεκαετίας (€0,20/μετοχή).
Με πολιτική διανομής 50–70% (70% για το 2025) και ετήσια αύξηση ενσώματης λογιστικής αξίας περίπου 5%, η Τράπεζα Κύπρου εδραιώνεται ως μία από τις πιο «φιλικές προς τους μετόχους» τράπεζες της Ευρώπης.
Αποτίμηση και προοπτικές
Παρά τον μετασχηματισμό και την ισχυρή επανατιμολόγηση των τελευταίων ετών, η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου διαπραγματεύεται μόλις στο 1,27x της προβλεπόμενης λογιστικής αξίας (P/TBV 2025) — παρόμοια με τις ελληνικές τράπεζες, αλλά κάτω από την Eurobank (1,38x) και την Εθνική Τράπεζα (1,47x), παρότι εμφανίζει αντίστοιχα θεμελιώδη μεγέθη και αποδόσεις.
Το υπερέχον μέρισμα (8–9%) αντισταθμίζει τις πιο συγκρατημένες προοπτικές δανειακής ανάπτυξης, καθιστώντας τη μετοχή ελκυστική επιλογή υψηλής απόδοσης. Η αποτίμηση παραμένει χαμηλότερη από τις περιφερειακές τράπεζες (1,5x) και τον δείκτη SX7E (1,35x), αν και η BoC πετυχαίνει RoTE αντίστοιχο ή ανώτερο, ενώ προσφέρει απόδοση μερίσματος άνω του 8%, έναντι 6–7% για τον δείκτη.
Από την επανεισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2024, η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 55%, με αυξημένη ρευστότητα (μέσος ημερήσιος όγκος > €6 εκατ.) και μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων. Η αύξηση της θεσμικής συμμετοχής και η πιθανή ένταξη στους δείκτες MSCI προσφέρουν περαιτέρω προοπτικές ανατιμολόγησης, καταλήγει η Eurobank Equities.