Τράπεζα Κύπρου: Τιμή στόχος 10 ευρώ και σύσταση αγορά από την Eurobank Equities

Μία από τις πιο εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις στην Ευρώπη έχει ολοκληρώσει την τελευταία δεκαετία η Τράπεζα Κύπρου, όπως αναφέρει σε νέα της έκθεση η Eurobank Equities. Παράλληλα, δίνει σύσταση buy και τιμή στόχο 10 ευρώ, που αντιστοιχεί σε P/TBV 1,47x για το 2027 — και σε μία από τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις στην Ευρώπη.

Το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), που είχε κορυφωθεί στο 63% το 2015, το αντίστοιχο ποσοστό έχει διολισθήσει στο 1,7% το α’ εξάμηνο του 2025, ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, με κάλυψη 124%.

Η απομείωση του κινδύνου, σε συνδυασμό με την υψηλή ευαισθησία στα επιτόκια κατά τη διάρκεια της περιόδου αυστηροποίησης 2022–23, εκτόξευσε την κερδοφορία της τράπεζας: η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) έφτασε το 21,4% το 2024 και 18,4% το α΄ εξάμηνο του 2025, πολύ πάνω από τον μέσο όρο 14–15% των ελληνικών και περιφερειακών τραπεζών. Με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 20,6% (χωρίς DTCs) και λόγο κόστους/εσόδων περίπου στο 36% (έναντι 42% στην περιφέρεια), η Τράπεζα Κύπρου επιβεβαιώνει την πειθαρχημένη λειτουργία του μοντέλου της. Μετά την επαναφορά μερισμάτων, η τράπεζα θεωρείται πλέον μία από τις πιο ελκυστικές τράπεζες εισοδήματος στην Ευρώπη, με απόδοση 8–9%, σημειώνει Eurobank Equities.

Τράπεζα Κύπρου: Δυναμική κερδοφορίας και διαφοροποίηση

Η δεσπόζουσα θέση της Τράπεζας Κύπρου σε μια αγορά δύο τραπεζών (με μερίδιο περίπου 80%) της προσφέρει ισχυρή τιμολογιακή δύναμη, αναφέρει η Eurobank Equities. Στα μέσα του 2025, το μέσο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων ενός έτους στην Κύπρο ήταν 1,1% (έναντι 1,8% στην ευρωζώνη), ενώ τα περιθώρια στα νέα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια (2% και 2,8% αντίστοιχα) στηρίζουν καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM) περίπου 2,5% έως το 2027, έναντι 2% στην περιφέρεια. Με τα επιτόκια να ομαλοποιούνται (DFR 2,0%–2,25% για 2025–27), τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν κοντά στα 750 εκατ. ευρώ έως το 2027, με σταθεροποίηση το 2026 και αύξηση 5% το 2027, χάρη στη πειθαρχία στα περιθώρια και στην ανάπτυξη των όγκων. Τα μη τοκοφόρα έσοδα αντιστοιχούν ήδη στο 28% των συνολικών εσόδων, προερχόμενα από πιστωτικές κάρτες, ασφαλιστικές δραστηριότητες (Eurolife/Γενική, ενισχυμένες από τη συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική), πληρωμές (JCC) και διαχείριση πλούτου. Αυτή η διαφοροποίηση προσθέτει σταθερότητα στα κέρδη.

Με συνδυασμό αποδοτικότητας κορυφαίας κλάσης και ισχυρών εσόδων, η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να επιτύχει προ προβλέψεων κέρδη 581–593 εκατ. ευρώ την περίοδο 2025–27 και RoTE 15–15,7%.

Ισχυρά κεφάλαια και γενναιόδωρες αποδόσεις στους μετόχους

Με κεφάλαια CET1 στο 20,6%, πολύ πάνω από τον εσωτερικό στόχο του 13%, η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει 670 εκατ. ευρώ πλεονάζοντα κεφάλαια (περίπου 18% της κεφαλαιοποίησής της), τα οποία προβλέπεται να αυξηθούν σε 1 δισ. ευρώ έως το 2027 (28%). Αυτό προσφέρει χώρο για ανάπτυξη, υψηλότερα μερίσματα και επιλεκτικές εξαγορές.

Το 2025, η τράπεζα επέστρεψε 241 εκατ. ευρώ στους μετόχους (50% των κερδών 2024) μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών, ενώ κατέβαλε και το πρώτο ενδιάμεσο μέρισμα της δεκαετίας (€0,20/μετοχή).

Με πολιτική διανομής 50–70% (70% για το 2025) και ετήσια αύξηση ενσώματης λογιστικής αξίας περίπου 5%, η Τράπεζα Κύπρου εδραιώνεται ως μία από τις πιο «φιλικές προς τους μετόχους» τράπεζες της Ευρώπης.

Αποτίμηση και προοπτικές

Παρά τον μετασχηματισμό και την ισχυρή επανατιμολόγηση των τελευταίων ετών, η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου διαπραγματεύεται μόλις στο 1,27x της προβλεπόμενης λογιστικής αξίας (P/TBV 2025) — παρόμοια με τις ελληνικές τράπεζες, αλλά κάτω από την Eurobank (1,38x) και την Εθνική Τράπεζα (1,47x), παρότι εμφανίζει αντίστοιχα θεμελιώδη μεγέθη και αποδόσεις.

Το υπερέχον μέρισμα (8–9%) αντισταθμίζει τις πιο συγκρατημένες προοπτικές δανειακής ανάπτυξης, καθιστώντας τη μετοχή ελκυστική επιλογή υψηλής απόδοσης. Η αποτίμηση παραμένει χαμηλότερη από τις περιφερειακές τράπεζες (1,5x) και τον δείκτη SX7E (1,35x), αν και η BoC πετυχαίνει RoTE αντίστοιχο ή ανώτερο, ενώ προσφέρει απόδοση μερίσματος άνω του 8%, έναντι 6–7% για τον δείκτη.

Από την επανεισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2024, η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 55%, με αυξημένη ρευστότητα (μέσος ημερήσιος όγκος > €6 εκατ.) και μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων. Η αύξηση της θεσμικής συμμετοχής και η πιθανή ένταξη στους δείκτες MSCI προσφέρουν περαιτέρω προοπτικές ανατιμολόγησης, καταλήγει η Eurobank Equities.