Goldman Sachs: Ο ελληνικές τράπεζες στο επίκεντρο το 2026 - "Βλέπει" νέο κύκλο ανάπτυξης

Η Wall Street βλέπει οργανική ανάπτυξη, βελτίωση αποδοτικότητας και σημαντικό περιθώριο ανόδου για το ελληνικό banking

Η Goldman Sachs, στο νέο της outlook με τίτλο «2026 Outlook: Moving Past ‘Proof of Concept’», υπογραμμίζει πως το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα εισέρχεται σε μια φάση μετάβασης. Το 2025 υπήρξε η χρονιά που “απέδειξε” ότι οι τράπεζες μπορούν να επιτυγχάνουν ισχυρά αποτελέσματα παρά τις ασταθείς συνθήκες. Το 2026, όμως, καλείται να επιβεβαιώσει ότι αυτή η επιτυχία μπορεί να μετατραπεί σε διατηρήσιμη οργανική ανάπτυξη.

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες καταγράφονται από τη Goldman Sachs ως μία από τις ισχυρότερες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη, χάρη στους καθαρούς ισολογισμούς, την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και την προοπτική σημαντικής αύξησης όγκου δανειοδοτήσεων.

Η Goldman Sachs διατηρεί θετικές συστάσεις («αγορά») για τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες και αναπροσαρμόζει τις τιμές-στόχους με ανοδικές προοπτικές:

Alpha Bank : τιμή-στόχος 4,20 €

Εθνική Τράπεζα : τιμή-στόχος 15,10 €

Τράπεζα Πειραιώς : τιμή-στόχος 8,00 €

Eurobank: τιμή-στόχος 3,50 € (σύσταση «ουδέτερη»)

Η Goldman επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με «discount» έναντι των ευρωπαϊκών peers, κάτι που – σύμφωνα με το report – δεν αντανακλά πλέον τη βελτιωμένη ποιότητα των ισολογισμών τους.

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο του 2026

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε μοναδική θέση για να επωφεληθούν από το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται το 2026. Οι βασικοί λόγοι είναι:

1. Σημαντική ενίσχυση αποδοτικότητας

Η μείωση κόστους, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τα νέα μοντέλα λειτουργίας επιτρέπουν πλέον χαμηλότερο cost-to-income ratio, με τη Goldman να βλέπει περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης.

2. Αύξηση όγκων – Η νέα πηγή κερδοφορίας

Με το περιβάλλον επιτοκίων να σταθεροποιείται, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά όπου η κερδοφορία θα προέλθει από:

νέα δάνεια σε επιχειρήσεις και υποδομές,

retail banking,

έσοδα από προμήθειες και υπηρεσίες.

3. Ισχυροί ισολογισμοί και χαμηλοί κίνδυνοι

Με την ποιότητα ενεργητικού σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, χαμηλά NPE και ενισχυμένα κεφάλαια, οι ελληνικές τράπεζες θεωρούνται πλέον μία από τις πιο “καθαρές” value επιλογές στην Ευρώπη.

Ανάπτυξη πέρα από τα επιτόκια – Η ουσία του 2026

Η Goldman Sachs τονίζει ότι η εποχή όπου οι τράπεζες επωφελούνταν κυρίως από τα υψηλά επιτόκια φτάνει στο τέλος της. Η πραγματική πρόκληση του 2026 θα είναι η μετάβαση σε ένα μοντέλο οργανικής, ποιοτικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνει:

αύξηση παραγωγής δανείων,

ενίσχυση μη επιτοκιακών εσόδων,

καλύτερη διαχείριση κόστους,

ισχυρότερη τεχνολογική θωράκιση.

Για την ελληνική αγορά αυτό μεταφράζεται σε υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς η οικονομία στηρίζει την πιστωτική επέκταση μέσω επενδυτικών προγραμμάτων, υποδομών και RRF.

Κίνδυνοι που επισημαίνει η Goldman Sachs

Παρότι η εικόνα παραμένει θετική, η Goldman εντοπίζει ορισμένες κρίσιμες παραμέτρους:

πιθανές μακροοικονομικές αναταράξεις στην Ευρωζώνη,

πιέσεις στα λειτουργικά έσοδα σε περίπτωση υποχώρησης της οικονομικής δραστηριότητας,

την ανάγκη για σταθερή αύξηση όγκων ώστε να «αντικατασταθούν» τα επιτοκιακά οφέλη.

Συμπέρασμα – Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής τραπεζικής αναγέννησης

Το «2026 Outlook» της Goldman Sachs διαμορφώνει ένα καθαρό μήνυμα: οι ελληνικές τράπεζες δεν θεωρούνται πλέον “ειδική περίπτωση αποκατάστασης”, αλλά πλήρως ευρωπαϊκοποιημένοι οργανισμοί με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ανταγωνιστική αποδοτικότητα και σαφές περιθώριο rerating.

Με ενισχυμένες τιμές-στόχους, αυξημένη κερδοφορία και σταθερή βελτίωση ποιότητας ενεργητικού, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εισέρχεται στο 2026 ως ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για θεσμικά κεφάλαια στην Ευρώπη.