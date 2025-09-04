EBRD: Αποεπενδύει από την Τράπεζα Κύπρου - Ισχυρό ενδιαφέρον από θεσμικούς

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) προχώρησε στην πώληση του συνόλου του ποσοστού που κατείχε στην Τράπεζα Κύπρου, περίπου 5%, το οποίο αντιστοιχεί σε 22.401.744 μετοχές. Η πώληση έγινε στην τιμή των €7,20 ανά μετοχή.

Η διάθεση όπως ανακοίνωσε η EBRD, έγινε μέσω επιταχυμένης διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuild offering) σε θεσμικούς επενδυτές, στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX).

Η έξοδος της EBRD από το μετοχολόγιο της Τράπεαζας Κύπρου κρίνεται ως σημαντική, καθώς καταδεικνύει ότι η Τράπεζα βρίσκεται πλέον μακριά από τις καταστάσεις του παρελθόντος που είχαν οδηγήσει την EBRD να προβεί στην εν λόγω επένδυση.

Επενδύσεις από ταμεία long only

Εξίσου σημαντική διαφοροποίηση, αποτελεί και το γεγονός ότι με την έξοδο της EBRD, αποκτούν μεγαλύτερη συμμετοχή στην Τρ. Κύπρου ταμεία επενδύσεων long only, που στοχεύουν σε μακροχρόνια παρουσία στην τράπεζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της StockWatch, το ένα ταμείο που κατείχε ήδη ποσοστό 4% στην Τρ. Κύπρου και πλέον αυξάνει την συμμετοχή του είναι το Wellington.

Το δεύτερο long only ταμείο που επενδύει στην Τρ. Κύπρου είναι το ταμείο Vanguard που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κατείχε ποσοστό πέραν του 5% στην Τράπεζα, ώστε να καλύπτεται από τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης συμμετοχής με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η ανακοίνωση της Τρ. Κύπρου

Με βάση την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η Τρ. Κύπρου, «η EBRD τελευταίος legacy shareholder της Τράπεζας που διατηρούσε ποσοστό (5.1%) από το 2014, πούλησε ολόκληρο το ποσοστό του στην τιμή €7,20».

Η Τρ. Κύπρου αναφέρει ότι υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και τελικοί αγοραστές είναι κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές (long only funds).

«To σημαντικό ενδιαφέρον δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών στην Τράπεζα Κύπρου και την Κυπριακή οικονομία», τονίζεται.

Προστίθεται ότι η τιμή της συναλλαγής κρίνεται πολύ καλή γιατί πωλήθηκε μεγάλο ποσοστό του τελευταίου legacy shareholder σε τιμή που είναι περίπου 1.2x Tangible Book value.

Η είσοδος EBRD και η πορεία αλλαγής δεδομένων

Η EBRD, σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι είχε εισέλθει στην Τράπεζα Κύπρου το 2014, με στόχο τη στήριξη της αναδιάρθρωσης και σταθεροποίησής της, μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την ύφεση στη ζώνη του ευρώ. Έκτοτε, η τράπεζα επέστρεψε σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας – με μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 20% την περίοδο 2023-2024 – ενώ μείωσε δραστικά το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων της, από περίπου 60% σε μόλις 2,5%.

Η πώληση του ποσοστού της EBRD, όπως σημειώνεται, αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου στο ATHEX.

Η Διευθύντρια της EBRD για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και τη δομημένη χρηματοδότηση, Kristina Zagar, δήλωσε:

«Είμαστε περήφανοι που στηρίξαμε την Τράπεζα Κύπρου στο ταξίδι της μεταμόρφωσής της. Από την επένδυσή μας και έπειτα, η τράπεζα ενίσχυσε με επιτυχία τις πιστοδοτικές της διαδικασίες και αναζωογόνησε τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Έχει εξελιχθεί σε έναν ανθεκτικό και ισχυρό οργανισμό, στηριζόμενη στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, στο ξεκάθαρο στρατηγικό της όραμα και στη συνεπή εφαρμογή ενός σύγχρονου και βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου. Η πρόσφατη επανεισαγωγή της μετοχής στο ATHEX, μετά τη διαγραφή της από το Λονδίνο, αποδεικνύει ότι η τράπεζα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μετασχηματισμού της».

Η EBRD επένδυσε συνολικά περίπου €600 εκατ. στην Κύπρο την περίοδο 2014-2020, κυρίως για τη στήριξη της ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά την κρίση. Η τράπεζα ολοκλήρωσε την εντολή της στη χώρα στο τέλος του 2020, ωστόσο συνεχίζει να διαχειρίζεται το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο στην Κύπρο.