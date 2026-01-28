Μπαράζ απολύσεων στην Amazon - Στην έξοδο 16.000 εργαζόμενοι

Στην περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας θα προχωρήσει η Amazon, καθώς ανακοινώνει τον δεύτερο γύρο μαζικών απολύσεών της από τον Οκτώβριο.

Σε ανάρτηση στο blog της, η εταιρεία σημειώνει ότι οι απολύσεις είναι μέρος της προσπάθειάς της να αντιμετωπίσει την γραφειοκρατία. Έρχονται, πάντως, σε μία περίοδο που η Amazon επενδύει σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τον Οκτώβριο, η εταιρεία είχε ανακοινώσει άλλες 14.000 απολύσεις ανάμεσα στους υπαλλήλους γραφείου της, αφήνοντας τότε να φανεί ότι οι περικοπές θα συνεχίζονταν και το 2026.

Η ανώτερη αντιπρόεδρος ανθρώπινης εμπειρίας και τεχνολογίας της Amazon, Beth Galetti, δεν απέκλεισε και άλλες απολύσεις στο μέλλον, σημείωσε, ωστόσο, ότι η εταιρεία δεν προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο μοτίβο, όπου θα ανακοινώνει μαζικές περικοπές κάθε λίγους μήνες.

«Δεν είναι αυτό το σχέδιό μας. Αλλά όπως κάνουμε πάντα, κάθε ομάδα θα συνεχίσει να αξιολογεί την αφοσίωση, την ταχύτητα και την ικανότητα δημιουργίας νέων προσφορών για τους πελάτες, και να κάνει τις προσαρμογές που απαιτούνται».

Την Τρίτη, μία ημέρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση των νέων απολύσεων, κάποιοι υπάλληλοι στη μονάδα cloud της Amazon έλαβαν κατά λάθος ένα email που μιλούσε για «οργανωτικές αλλαγές» στην εταιρεία. Το email αναφερόταν στο post της Galetti –πριν καν αυτό δημοσιευτεί- και πρόσθετε ότι οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται είχαν ειδοποιηθεί.

Η Amazon μετρά περίπου 1,58 εκατ. υπαλλήλους, με τους περισσότερους εξ αυτών να είναι εργαζόμενοι σε αποθήκες και logistics.

Οι 30.000 απολύσεις που έχουν ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο αντιστοιχούν στο 10% των συνολικών θέσεων εργασίας της εταιρείας στα διοικητικά της γραφεία και την τεχνολογία.

Τα τελευταία χρόνια, η Amazon βρίσκεται σε μια φάση σημαντικής συρρίκνωσης, καθώς από το 2022 έως το 2023 έκανε πάνω από 27.000 απολύσεις. Ακολούθησαν μικρότερες περικοπές σε διάφορα τμήματα το 2024.

Ο CEO, Andy Jassy, επιδιώκει να περιορίσει το εργατικό δυναμικό της Amazon, αφότου η εταιρεία προχώρησε σε αθρόες προσλήψεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ως απάντηση στην εκτίναξη της ζήτησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις υπηρεσίες cloud.