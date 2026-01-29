Jefferies: Η Ελλάδα ξεχωρίζει στον τραπεζικό δανεισμό της Ευρωζώνης

Ο τραπεζικός δανεισμός στην Ευρωζώνη συνέχισε να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), όπως επισημαίνεται σε ανάλυση της Jefferies. Παρά τις ενδείξεις επιβράδυνσης σε ορισμένες μεγάλες οικονομίες, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά στον εταιρικό δανεισμό σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο προσαρμοσμένος ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων διαμορφώθηκε στο 3,0% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο του 2025, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με τον Νοέμβριο. Σε μηνιαία βάση, η πιστωτική επέκταση κατέγραψε οριακή άνοδο 0,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση της χρηματοδοτικής δραστηριότητας εντός του ενιαίου νομίσματος.

Ο εταιρικός δανεισμός στην Ευρωζώνη παρουσίασε επίσης ετήσια αύξηση 3,1%, επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο του προηγούμενου μήνα. Η εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιείται αισθητά μεταξύ των επιμέρους οικονομιών. Η Γερμανία εμφάνισε σαφή επιβράδυνση, με τον ετήσιο ρυθμό να περιορίζεται στο 0,1% από 0,5%, ενώ σε μηνιαία βάση καταγράφηκε μείωση 0,5%. Στη Γαλλία, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 3,5%, ελαφρώς χαμηλότερα από τον Νοέμβριο, ενώ η Ιταλία παρουσίασε ήπια βελτίωση στο 2,1%. Η Ισπανία κινήθηκε ισχυρότερα, με τον εταιρικό δανεισμό να αυξάνεται κατά 4,4% σε ετήσια βάση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα ξεχωρίζει με ιδιαίτερη ένταση. Ο εταιρικός δανεισμός κατέγραψε αύξηση 12,5% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, έναντι 10,9% τον Νοέμβριο, επανερχόμενος σε τροχιά επιτάχυνσης μετά από δύο μήνες επιβράδυνσης. Σύμφωνα με τη Jefferies, η χώρα παραμένει μακράν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά εταιρικής χρηματοδότησης μεταξύ όλων των αγορών που παρακολουθούνται, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα, τη δυναμική υλοποίησης έργων και την ενισχυμένη ζήτηση τραπεζικής χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο δανεισμός προς τα νοικοκυριά στην Ευρωζώνη κατέγραψε ήπια επιτάχυνση, με τον ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνεται στο 3,0% τον Δεκέμβριο, από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Στη Γερμανία ο ρυθμός παρέμεινε σταθερός στο 1,5%, ενώ στη Γαλλία διαμορφώθηκε στο 1,4%. Η Ιταλία ενισχύθηκε στο 2,5%, ενώ η Ισπανία συνέχισε να παρουσιάζει την υψηλότερη δυναμική, με 4,6% ετήσια αύξηση. Σε επίπεδο προϊόντων, ο καταναλωτικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 4,3%, ενώ η στεγαστική πίστη ενισχύθηκε στο 2,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης.

Στον τομέα των καταθέσεων, παρά τη μικρή επιβράδυνση, η συνολική εικόνα παραμένει σαφώς θετική. Οι καταθέσεις πελατών στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 4,0% σε ετήσια βάση, έναντι 4,3% τον Νοέμβριο, εξέλιξη που, σύμφωνα με τη Jefferies, συνδέεται κυρίως με παροδικές μεταβολές σε πιο ευμετάβλητες κατηγορίες. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών ενισχύθηκαν κατά 3,0%, ενώ οι καταθέσεις επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 3,2%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα.

Συνολικά, τα στοιχεία του Δεκεμβρίου καταδεικνύουν ότι η πιστωτική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη εισέρχεται σε φάση σταθερής κανονικοποίησης, με σαφείς διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης του εταιρικού δανεισμού, ενισχύοντας τον ρόλο της ως μία από τις πλέον δυναμικές αγορές τραπεζικής χρηματοδότησης στην Ευρώπη.