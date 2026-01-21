Τραμπ από Νταβός: Ζητώ άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας

«Είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά στο όμορφο Νταβός της Ελβετίας και να απευθύνομαι σε τόσους πολλούς σεβαστούς ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου — τόσους πολλούς φίλους και μερικούς εχθρούς», ανέφερε κατά την έναρξη της ομιλίας του ο Τραμπ, ο οποίος, ούτε φέτος ξέχασε τον «sleepy» Τζο Μπάιντεν, όπως τον χαρακτήρισε.

«Εχθές συμπληρώθηκε ένας χρόνος της νέας μας διακυβέρνησης με σπουδαία αποτελέσματα σε όλους τους τομείς: οικονομία και επενδύσεις που καλπάζουν, σύνορα ασφαλή και μία Αμερική που επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Η δική μου Αμερική είναι μία χώρα που επιστρέφει όπως καμία άλλη στο παρελθόν. Τα ανοιχτά και επικίνδυνα σύνορα της Αμερικής έχουν κλείσει. Η Αμερική είναι η οικονομική μηχανή του πλανήτη. Μέσα σε έναν χρόνο, η δική μας πολιτική – παρά τα όσα προέβλεπαν οι ειδικοί, έχει παράξει ανάπτυξη χωρίς κόστος που η χώρα δεν έχει δει τα τελευταία 100 τουλάχιστον χρόνια. Έχουμε θεσμοθετήσει τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές της σύγχρονης ιστορίας των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα. Κανένας δεν μας πίστευε κανένας δεν πίστευε πως θα το πετύχουμε και όμως είναι γεγονός» πρόσθεσε.

«Μέσα σε έναν χρόνο έχουμε απολύσει περισσότερους από 270.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους η μεγαλύτερη απομάκρυνση προσωπικού από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» συνέχισε, για να πετάξει αμέσως τα καρφιά του στην Ευρώπη:

«Αγαπώ την Ευρώπη αλλά δεν βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ορισμένα μέρη στην Ευρώπη δεν αναγνωρίζονται πλέον. Η εστίαση στην πράσινη ενέργεια και η μαζική μετανάστευση έχουν καταστρέψει την Ευρώπη. Στην Ευρώπη βλέπουμε να γίνονται όλα όσα η ακροαριστερά είχε σχεδιάσει για τις ΗΠΑ».

Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι με τη βοήθεια των ΗΠΑ, «θα τα πάει φανταστικά» και «θα βγάλει περισσότερα λεφτά».

«Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι σε ιστορικό υψηλό λόγω των χειρισμών μου και τον περασμένο μήνα είχαμε και μία ιστορική συνδρομή και συμβολή στις πετρελαϊκές μας ανάγκες από τη Βενεζουέλα» υποστήριξε προσθέτοντας πως: «Μπαίνουμε άμεσα και δυναμικά στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας αν και είχα προσωπικές ενστάσεις λόγω ζητημάτων ασφαλείας. Είμαστε ηγέτες και στην τεχνητή νοημοσύνη και το αναγνωρίζει αυτό ακόμη και η Κίνα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να επιτεθεί και στις… ανεμογεννήτριες, υποστηρίζοντας: «Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι χώρες που έχουν περισσότερες ανεμογεννήτριες, χάνουν περισσότερα χρήματα και τόσο χειρότερα τα πάνε.



Μόνο ηλίθιοι εξακολουθούν να κατασκευάζουν ανεμογεννήτριες για ενέργεια. Χάνουν χρήματα καταστρέφουν τη γη τους και παράγουν πολύ λιγότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζονται».



Ο Τραμπ ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η Κίνα «κατασκευάζει σχεδόν όλους τους ανεμόμυλους», αλλά ο ίδιος δεν έχει βρει «κανένα αιολικό πάρκο στην Κίνα».

«Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό; Είναι ένας καλός τρόπος να το δει κανείς. Η Κίνα είναι πολύ έξυπνη. Τους κατασκευάζει. Τους πουλάει για μια περιουσία», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε και στον Όλαφ Σολτς για την ενεργειακή πολιτική που ακολούθησε στη Γερμανία, ισχυριζόμενος ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του καγκελάριου έλαβε λανθασμένες αποφάσεις.

«Η Γερμανία παράγει σήμερα 22% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι το 2017. Και αυτό δεν είναι λάθος του σημερινού καγκελαρίου. Αυτός επιλύει το πρόβλημα. Θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλά αυτό που έκαναν πριν από την άφιξή του, υποθέτω ότι είναι ο λόγος για τον οποίο έφτασε εκεί. Και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 64% υψηλότερες. Υπάρχουν ανεμόμυλοι σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν ανεμόμυλοι παντού, και είναι αποτυχημένοι», πρόσθεσε.

Άφησε επίσης αιχμές και στη Βρετανία για τα ενεργειακά, αναφέροντας: «Βρίσκονται πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα, ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο. Αλλά δεν το χρησιμοποιούν, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ενέργειά τους έχει φτάσει σε καταστροφικά χαμηλά επίπεδα με εξίσου υψηλές τιμές».



Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε επίσης τις κατηγορίες ότι το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας έχει εξαντληθεί: «Δεν έχουν καν βρει το πετρέλαιο», υποστήριξε. «Η Βόρεια Θάλασσα είναι απίστευτη», πρόσθεσε, αλλά «δεν επιτρέπουν σε κανέναν να κάνει γεωτρήσεις με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον».

Για το φλέγον ζήτημα της Γροιλανδίας και τον διακαή του πόθο να την προσαρτήσει, ο Τραμπ, αφού σημείωσε πως «έχω τεράστιο σεβασμό για τους κατοίκους της Γροιλανδίας και της Δανίας», πρόσθεσε με νόημα πως «κάθε κράτος του ΝΑΤΟ έχει υποχρεώσεις».

«Στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τα να πέσει σε τρίτα χέρια. Πολεμήσαμε εκεί που η Δανία δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Σώσαμε αυτό το υπέροχο μεγάλο κομμάτι πάγου», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας:



«Μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο μάλλον ως ηλίθιοι επιστρέψαμε τη Γροιλανδία στη Δανία. Και σήμερα είναι οι ίδιοι αγνώμονες που δεν θα μας επιτρέπουν να είμαστε εκεί…



Η Γροιλανδία αυτή η τεράστια σχεδόν ακατοίκητη και ανεκμετάλλευτη έκταση είναι εδώ και χρόνια ανυπεράσπιστη απέναντι στην Κίνα και την Ρωσία».

Ακολούθως, ο Τραμπ εξήγησε ότι: «Δεν θέλουμε την Γροιλανδία για τις σπάνιες γαίες. Μόνο για την Παγκόσμια Ασφάλεια στο Βόρειο ημισφαίριο, για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τη δυτική ασφάλεια συνολικά. Το 2019 η Δανία είχε δηλώσει πως θα δώσει σημαντικά κεφάλαια για την άμυνα. Έχει δώσει μόλις το 1%».



«Δεν απειλούμε το ΝΑΤΟ επιχειρούμε να δώσουμε νέα δυναμική στο ΝΑΤΟ μέσω της Γροιλανδίας», διευκρίνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας: «Έχω κάνει τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο Πρόεδρο για να υπάρξει και να συνεχίσει να υπάρχει ΝΑΤΟ. Χωρίς εμένα και όσα έκανα το 2019 δεν θα είχατε ΝΑΤΟ» επανέλαβε ο Τραμπ.

Αφού χαρακτήρισε, δε, εξαιρετικό τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα χρησιμοποιήσει βία.

«Θέλουμε να χτίσουμε “Χρυσό Θόλο” και να προστατέψουμε τον Καναδά, ο (πρωθυπουργός) Κάρνεϊ είναι αχάριστος», είπε.