Ξέφρενο ράλι στα πολύτιμα μέταλλα – Πάνω από 5.500 δολάρια ο χρυσός

Σε νέο ιστορικό υψηλό εκτινάχθηκε ο χρυσός, ξεπερνώντας και τις 5.500 δολάρια η ουγγιά και παρατείνοντας ένα ξέφρενο ράλι για ένατη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η αποδυνάμωση του δολαρίου και η φυγή των επενδυτών από κρατικά ομόλογα και μεγάλα νομίσματα ενισχύουν τη στροφή προς τα πολύτιμα μέταλλα.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου ενισχύθηκε έως και 3,3%, μετά το χθεσινό άλμα της τάξης του 4,6%, που επρόκειτο για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την κορύφωση της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020. Συνολικά, τα πολύτιμα μέταλλα καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο φέτος, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Fed. Ειδικότερα, οι παράγοντες αυτοί τροφοδοτούν το λεγόμενο «debasement trade», μια επενδυτική στρατηγική που βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα παραδοσιακά νομίσματα, όπως το δολάριο, χάνουν σταδιακά την αγοραστική τους δύναμη, εξαιτίας της υπερβολικής νομισματικής επέκτασης και των υψηλών επιπέδων κρατικού χρέους.

Στο μεταξύ, το ασήμι κατέγραψε επίσης ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 120 δολάρια η ουγγιά.

Η πρόσφατη άνοδος του χρυσού «αντανακλά μια σπάνια σύμπτωση δυνάμεων και όχι έναν και μόνο καταλύτη», σημείωσε στο Bloomberg ο Christopher Hamilton της Invesco. «Η ταχύτητα με την οποία ο χρυσός σπάει το ένα ορόσημο μετά το άλλο υπογραμμίζει πόσο γρήγορα διαβρώνεται η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά εργαλεία πολιτικής», συμπλήρωσε.

Η τιμή spot του χρυσού έχει ενισχυθεί κατά σχεδόν 30% από την αρχή του έτους, ενώ το ασήμι περίπου κατά 65%, επιταχύνοντας τις πολυετείς ανοδικές τάσεις. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα του εύρους και της διάρκειας της ανόδου, η δυνατότητα των κεντρικών τραπεζών να αυξήσουν τις θέσεις τους περιορίζεται και έτσι μειώνεται η ρευστότητα και αυξάνεται η μεταβλητότητα, σύμφωνα με τον Simon Biddle της Tullet Prebon. «Οι τράπεζες δεν διαθέτουν απεριόριστους ισολογισμούς για να διαπραγματεύονται πολύτιμα μέταλλα», ανέφερε. «Οι όγκοι συναλλαγών έχουν μειωθεί, καθώς αναλαμβάνουν λιγότερο ρίσκο», συμπλήρωσε.

Η τελευταία ώθηση στις τιμές σημειώθηκε, καθώς οι επενδυτές κοίταξαν πέρα από τη χθεσινή -ευρέως αναμενόμενη- απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Ενίσχυσαν τα στοιχήματα για μια πιο ήπια στροφή στη νομισματική πολιτική, μία εξέλιξη που ευνοεί τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν απόδοση όπως ο χρυσός. Σημειώνεται πάντως ότι φαβορί για τη διαδοχή του Jerome Powell μετά την επερχόμενη λήξη της θητείας του ως προέδρου της Fed θεωρείται ο Rick Rieder της BlackRock, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής πιο επιθετικών μειώσεων επιτοκίων.

Το «debasement trade» συνεχίζει επίσης να στηρίζει τον χρυσό, με τη βουτιά της ιαπωνικής αγοράς ομολόγων την περασμένη εβδομάδα να αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα ανησυχιών για υπερβολική δημοσιονομική επέκταση. Οι εικασίες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να παρέμβουν για να στηρίξουν το γιεν έχουν ασκήσει πιέσεις στο δολάριο, καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα φθηνότερα για τους περισσότερους αγοραστές.

Ο Donald Trump δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν ανησυχεί για την πτώση του δολαρίου, η οποία το οδήγησε στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Βέβαια, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Scott Bessent τόνισε αργότερα ότι η κυβέρνηση είναι υπέρ ενός ισχυρότερου δολαρίου και απέκλεισε το ενδεχόμενο παρέμβασης για πώληση του αμερικανικού νομίσματος έναντι του γιεν.

Οι κινήσεις του Λευκού Οίκου, από τις απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας έως τη στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις αγορές τις τελευταίες εβδομάδες. Επίσης, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν το Ιράν ότι θα πρέπει να καταλήξει σε πυρηνική συμφωνία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει στρατιωτικά πλήγματα, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν απειλήσει τόσο τη Νότια Κορέα όσο και τον Καναδά με πρόσθετους δασμούς.

Ο χρυσός ενισχύεται κατά περίπου 2,2% στα 5.537,64 δολάρια η ουγγιά, έχοντας νωρίτερα αγγίξει το ιστορικό υψηλό των 5.595,47 δολαρίων. Το ασήμι σημειώνει άνοδο 3,18% στα 117 δολάρια η ουγγιά. Πλατίνα και παλλάδιο κινούνται επίσης ανοδικά.