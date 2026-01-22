Στα 5.400 δολάρια ανεβάζει την τιμή-στόχο για τον χρυσό η Goldman Sachs

Ο χρυσός έχει ανατιμηθεί πάνω από 70% τους τελευταίους 12 μήνες

Πάνω από 10% αναβαθμίζει η Goldman Sachs την τιμή-στόχο της για τον χρυσό, καθώς βλέπει μια αυξανόμενη στροφή του ιδιωτικού τομέα προς το πολύτιμο μέταλλο, πέραν της ήδη ισχυρής ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια.

Ο οίκος αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για τον χρυσό τον Δεκέμβριο του 2026 στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, από 4.900 δολάρια προηγουμένως. Η νέα πρόβλεψη στηρίζεται στην εκτίμηση ότι οι ιδιώτες επενδυτές που έχουν αγοράσει χρυσό ως αντιστάθμιση έναντι των μακροοικονομικών κινδύνων, θα διατηρήσουν αυτές τις θέσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Σε αντίθεση με τις άλλες περιόδους όπου επενδυτές αγόραζαν χρυσό για αντιστάθμιση κινδύνου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων γεγονότων, όπως οι εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024, οι θέσεις στο πολύτιμο μέταλλο που λαμβάνονται λόγω κινδύνων όπως η δημοσιονομική βιωσιμότητα αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Ο χρυσός έχει ανατιμηθεί πάνω από 70% τους τελευταίους 12 μήνες, σπάζοντας διαδοχικά ρεκόρ σε ένα καταιγιστικό ράλι που συνεχίστηκε και τις πρώτες εβδομάδες του τρέχοντος έτους.

Τα επενδυτικά κεφάλαια στρέφονται προς περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται καταφύγια, καθώς οι ισορροπίες δυνάμεων στον πλανήτη αλλάζουν δραματικά και ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump εντείνει τις επιθέσεις του στην Federal Reserve, κλονίζοντας την πίστη στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες αναμένεται να είναι κατά μέσο όρο 60 τόνοι τον μήνα το 2026, ανέφεραν οι αναλυτές.

Εν τω μεταξύ, οι συμμετοχές σε ETF της Δύσης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 500 τόνους από τις αρχές του 2025.