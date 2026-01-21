Mercosur: Το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία της ΕΕ - Παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να θέσει «στον πάγο» την εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Mercosur, παραπέμποντάς την στο Δικαστήριο της ΕΕ για έλεγχο της νομικής της βάσης. Η απόφαση λήφθηκε με οριακή πλειοψηφία, καθώς υπέρ της παραπομπής ψήφισαν 334 ευρωβουλευτές, κατά 324 και υπήρξαν 10 αποχές.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει σημαντικό εμπόδιο στη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας, η οποία καλύπτει μια αγορά περίπου 700 εκατομμυρίων πολιτών, μετά από περισσότερα από 25 χρόνια συνεχών διαπραγματεύσεων, αναβολών και ενδοευρωπαϊκών συγκρούσεων. Παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο της ΕΕ στηρίζουν τη συμφωνία, για να τεθεί σε πλήρη ισχύ απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ολομέλεια του ΕΚ δεν ψήφισε για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας, αλλά για την παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο θα αποφανθεί αν η συμφωνία είναι συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια, χρονικό διάστημα που ορισμένοι Ευρωβουλευτές εκτιμούν ότι ισοδυναμεί στην πράξη με την απόρριψη της συμφωνίας. Παράλληλα, υπάρχει η πιθανότητα το Δικαστήριο να ζητήσει τροποποιήσεις στο κείμενο, γεγονός που θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο την εφαρμογή της.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ενώ χιλιάδες αγρότες, κυρίως από τη Γαλλία, διαδήλωναν με εκατοντάδες τρακτέρ έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στη συμφωνία. Ορισμένοι Ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες των Πρασίνων, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και των Πατριωτών για την Ευρώπη συνομίλησαν με τους διαδηλωτές, δηλώνοντας την αντίθεσή τους στη συμφωνία. Η αντίθεση στη Mercosur επεκτείνεται και πέρα από τον αγροτικό τομέα στη Γαλλία, καθώς αρκετά υπουργεία έχουν ανακοινώσει μέτρα για την απαγόρευση προϊόντων από τη Λατινική Αμερική στα σχολικά γεύματα. Στον νομό Λουαρέ, για παράδειγμα, αναμένεται να ψηφιστεί πρόταση για τη διακοπή της αγοράς κρέατος από τη Λατινική Αμερική για τα σχολικά κυλικεία που σερβίρουν περίπου 24.000 γεύματα καθημερινά, ενώ ο νομός Κοτ-ντ’Ορ στη Βουργουνδία έχει ήδη λάβει παρόμοια απόφαση.

Οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την παραπομπή είναι περιορισμένες. Θεωρητικά, θα μπορούσε να προχωρήσει σε προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μέχρι την απόφαση του Δικαστηρίου, ωστόσο μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε ένταση στις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η παραπομπή της συμφωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ταχεία εφαρμογή του μεγάλου εμπορικού deal, δημιουργώντας αβεβαιότητα για την περαιτέρω πορεία της συμφωνίας. Η τελική απόφαση του Δικαστηρίου θα κρίνει εάν η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ ή αν θα απαιτηθούν τροποποιήσεις, καθυστερώντας ενδεχομένως για χρόνια την εφαρμογή της σε μια αγορά που καλύπτει εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτές.