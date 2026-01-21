Οι αγορές στο "κόκκινο" εν αναμονή της ομιλίας Trump στο Νταβός - Σταθερότητα στα ομόλογα

Οι παγκόσμιες μετοχές κατέγραψαν πτώση για τέταρτη διαδοχική ημέρα την Τετάρτη, με τα επίπεδα στρες στις αγορές να παραμένουν υψηλά, καθώς η πτώση στις διεθνείς αγορές ομολόγων και οι απειλές των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία κράτησαν τους επενδυτές σε εγρήγορση πριν από την ομιλία του Προέδρου Donald Trump στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Οι φόβοι για ξένο πωλητήριο αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων, η λεγόμενη “Sell America” στρατηγική, αναζωπυρώθηκαν μετά τα περσινά μέτρα δασμών που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο, προκαλώντας πτώση άνω του 2% στη Wall Street και σημαντική υποχώρηση του δολαρίου, η οποία ήταν η μεγαλύτερη σε διάστημα πάνω από ένα μήνα. Αυτό οδήγησε τους επενδυτές στην ασφάλεια του χρυσού, με την τιμή να αυξάνεται 2,1% σε νέο ιστορικό υψηλό $4.865 ανά ουγκιά.

Ο Mantas Vanagas, ανώτερος οικονομολόγος της Westpac, σχολίασε ότι η στρατηγική “Sell America” αποτέλεσε τον κύριο οδηγό για τις κινήσεις της αγοράς, καθώς οι επενδυτές επιδίωξαν να μειώσουν την έκθεσή τους στις ΗΠΑ, θεωρώντας τη χώρα έναν αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο με αυτοκαταστροφικές πολιτικές. Οι δηλώσεις του Προέδρου Trump για τη Γροιλανδία, με την επιμονή του ότι δεν υπάρχει επιστροφή από την πρόθεσή του να ελέγξει το νησί, και η απειλή για νέους δασμούς στην Ευρώπη, έχουν αναζωπυρώσει τους φόβους για έναν πιθανό παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συγκληθεί σε έκτακτη σύνοδο στις Βρυξέλλες για να συζητήσει το ζήτημα, ενώ το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αποτελεί το επίκεντρο της προσοχής, καθώς η ομιλία του Trump μπορεί να ηρεμήσει ή να κλιμακώσει περαιτέρω τις εντάσεις με την Ευρώπη.

Αγορές και δείκτες

Ο δείκτης MSCI All-World υποχώρησε 0,12%, καταγράφοντας την τέταρτη συνεχόμενη ημερήσια πτώση, όπως και ο ευρωπαϊκός STOXX 600, ο οποίος περιλαμβάνει μετοχές εξαγωγικών κλάδων όπως άμυνα, φαρμακευτικά και τεχνολογία. Ο δείκτης VIX, που μετρά την αβεβαιότητα και τη ζήτηση για προστασία απέναντι σε μεγάλες διακυμάνσεις στο S&P 500, μειώθηκε ελαφρά στις 19,19 μονάδες, παραμένοντας κοντά στα υψηλά δύο μηνών που σημείωσε την Τρίτη. Η Wall Street κατέγραψε τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες των τελευταίων τριών μηνών, με τον Dow να υποχωρεί 1,75%. Οι δείκτες μελλοντικής διαπραγμάτευσης υποδεικνύουν μικρή άνοδο περίπου 0,3% κατά το άνοιγμα την Τετάρτη.

Αποδόσεις ομολόγων και forex

Η παγκόσμια αγορά ομολόγων εξακολουθούσε να ανακάμπτει από την πρόσφατη πώληση, με επίκεντρο τα μακροπρόθεσμα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, τα οποία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση σχεδόν 25 ετών λόγω ανησυχιών για αυξημένες δημοσιονομικές δαπάνες υπό την κυβέρνηση της Sanae Takaichi. Οι αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών ομολόγων πλησίασαν το 5% για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, ενώ και οι γερμανικές αποδόσεις αυξήθηκαν σημαντικά. Στις 22 Ιανουαρίου, τα ιαπωνικά ομόλογα ανέκαμψαν, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν σχεδόν πλήρως οι αποδόσεις της προηγούμενης ημέρας, ενώ οι 30ετείς αμερικανικές αποδόσεις μειώθηκαν 2,5 μονάδες βάσης στο 4,896%.

Στις αγορές συναλλάγματος, ο δείκτης δολαρίου ανέκαμψε για πρώτη φορά μέσα στην εβδομάδα, μετά τη νυχτερινή πτώση 0,5%. Το ευρώ υποχώρησε 0,14% στα $1,1711, ενώ το ελβετικό φράγκο έχασε έδαφος, αφήνοντας το δολάριο ενισχυμένο 0,22% στο 0,7916. Το γεν σημείωσε μικρή άνοδο στα 157,88 ανά δολάριο, εν όψει της συνεδρίασης της Τράπεζας της Ιαπωνίας την Παρασκευή, όπου δεν αναμένεται αύξηση επιτοκίων, αλλά ενδέχεται να δοθούν ενδείξεις για αλλαγές από τον Απρίλιο.

Τιμές πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αναμενόμενη αύξηση των αποθεμάτων αμερικανικού αργού αντιστάθμισαν τη προσωρινή διακοπή παραγωγής σε δύο μεγάλα πεδία στο Καζακστάν. Τα futures του Brent υποχώρησαν 1,45% στα $63,96 ανά βαρέλι.