Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό πάνω από τα 4.700 δολάρια

Σε νέα ιστορικά υψηλά εκτινάχθηκαν οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, καθώς η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης ενίσχυσε τη στροφή των επενδυτών προς τα ασφαλή καταφύγια.

Ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά τα 4.717,78 δολάρια, πριν κινηθεί ελαφρώς χαμηλότερα. Παράλληλα, το ασήμι άγγιξε επίσης επίπεδα-ρεκόρ, φτάνοντας έως τα 94,7295 δολάρια ανά ουγγιά.

Η άνοδος πυροδοτήθηκε από τις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump να τεθεί η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο, εξέλιξη που αναζωπύρωσε τους φόβους για ευρύτερη σύγκρουση με την Ευρώπη και πιθανό εμπορικό πόλεμο.

Οι αγορές αναμένουν την απάντηση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων μετά την απειλή Trump για επιβολή δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του για τη Γροιλανδία. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους προκειμένου να συζητήσει το σχέδιό του.

Οι απειλές της Ουάσιγκτον προς συμμάχους της στο ΝΑΤΟ έχουν ταράξει τις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας τη ζήτηση για χρυσό και ασήμι και αναζωπυρώνοντας το λεγόμενο «Sell America».

Στην Ευρώπη, ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron φέρεται διατεθειμένος να ζητήσει την ενεργοποίηση του Anti-Coercion Instrument, του αποκαλούμενου και «ευρωπαϊκού μπαζούκα», ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz επιδιώκει να μετριάσει την αντίδραση του Παρισιού.

Η κρίση της Γροιλανδίας έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη έντονο ράλι των πολύτιμων μετάλλων, που είχε ενισχυθεί τις προηγούμενες εβδομάδες από τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ, αλλά και από τις νέες επιθέσεις της κυβέρνησης Trump κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed, παράγοντα που παραδοσιακά λειτουργεί υπέρ του χρυσού σε περιόδους αβεβαιότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η υπόθεση που εκδικάζεται ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με την προσπάθεια του Donald Trump να αποπέμψει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, Lisa Cook. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη και εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για τη θεσμική ανεξαρτησία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.