Βρείτε μόνοι σας την πραγματική τιμή της πράσινης κιλοβατώρας

Η τελική τιμή μιας κιλοβατώρας ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι αυτή που φαίνεται στους τιμοκαταλόγους των εταιρειών. Για να υπολογιστεί πρέπει να συμπεριλάβετε τις συμπληρωματικές χρεώσεις και τους φόρους αλλά και να λάβετε υπόψη τον όγκο της κατανάλωσης, την ώρα της κατανάλωσης, ακόμη και το είδος του μετρητή αν είναι δηλαδή τριφασικός ή μονοφασικός. Μπορείτε πολύ εύκολα να φτάσετε στην πραγματική τιμή με το αποκαλυπτικό εργαλείο του fpress.gr που ξεσκονίζει όλα τα πράσινα τιμολόγια της αγοράς.