Ρευματοκλοπές: Ζημιά άνω των 450 εκατ. ευρώ ετησίως για καταναλωτές και αγορά ενέργειας

Οι πράξεις ρευματοκλοπής, οι οποίες συνιστούν ποινικό αδίκημα, επιβαρύνουν σε ετήσια βάση την αγορά ενέργειας και τους συνεπείς καταναλωτές με ποσό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ. Πρακτικά, η ρευματοκλοπή αυξάνει κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος κατά μέσο όρο περίπου 60 ευρώ ετησίως.

Ως ρευματοκλοπή ορίζεται κάθε αυθαίρετη και εκ προθέσεως επέμβαση σε εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις του Δικτύου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή να καταγράφεται ή χωρίς να αντιστοιχίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου και, συνεπώς, χωρίς να τιμολογείται.

Ενδεικτικές μορφές ρευματοκλοπής

Επέμβαση στον μετρητή ή σε στοιχεία της μετρητικής διάταξης, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. με ηλεκτρομαγνητικά μέσα), με αποτέλεσμα την υποκαταγραφή κατανάλωσης.

Απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης με το καλώδιο παροχής ή το Δίκτυο, παρακάμπτοντας τον μετρητή.

Παράνομη αγκίστρωση στους αγωγούς του εναέριου δικτύου χωρίς μετρητική διάταξη.

Αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που έχουν διακοπεί είτε κατόπιν αίτησης του χρήστη είτε μετά από παύση εκπροσώπησης από τον προμηθευτή.

Αύξηση του φαινομένου την τελευταία δεκαετία

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την πανδημία COVID-19 και την ενεργειακή κρίση, συνέβαλαν σημαντικά στη διόγκωση του φαινομένου. Το ποσοστό ρευματοκλοπών αυξήθηκε από περίπου 1,1% την περίοδο 2012–2013, σε άνω του 4% το 2019, φτάνοντας το 5,5% το 2023.

Κατά την πανδημία, οι επιχειρησιακοί περιορισμοί επηρέασαν τον αριθμό των ελέγχων, ενώ η άνοδος των τιμών ενέργειας ενίσχυσε τα κίνητρα για παράνομες πρακτικές.

Εντατικοποίηση ελέγχων

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προχωρήσει σε σημαντική ενίσχυση των ελέγχων, πραγματοποιώντας περισσότερες από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις το 2025 — αύξηση 48% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έμπειρων στελεχών και δημιουργήθηκε εξειδικευμένο τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη μετρήσιμα. Για την περίοδο 2024–2025, η συνολική εξοικονόμηση εκτιμάται έως τα 200 εκατ. ευρώ, προερχόμενη τόσο από τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο όσο και από τα ποσά που καταλογίζονται μέσω προστίμων.

Διευκρινίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αποκομίζει οικονομικό όφελος από τα πρόστιμα ρευματοκλοπής. Τα ποσά αποδίδονται στους προβλεπόμενους ειδικούς λογαριασμούς και λειτουργούν υπέρ των συνεπών καταναλωτών, μειώνοντας το τελικό κόστος χρεώσεων.

Διαδικασία εντοπισμού και αλλαγές

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής εντοπίζονται μέσω:

τηλεμέτρησης,

ανάλυσης δεδομένων με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης,

μηνιαίων καταμετρήσεων,

επιτόπιων ελέγχων συντήρησης.

Λόγω του μεγάλου αριθμού υποθέσεων, εφαρμόζεται:

αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές οικιακές παροχές,

αναλυτικός επανέλεγχος όλων των ενστάσεων,

πανελλαδική αναστολή αποκοπών ηλεκτροδότησης για χαμηλές οικιακές παροχές (0–3),

πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση όλων των υποθέσεων με πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων οικιακών παροχών εντός του 2025.

Ο ΔΕΔΔΗΕ συνεργάζεται επίσης με τη ΡΑΑΕΥ για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου.

Σημειώνεται ότι οι ρευματοκλοπές δεν περιορίζονται μόνο σε παρεμβάσεις μετρητών, αλλά περιλαμβάνουν κάθε μορφή παράνομης σύνδεσης, παράκαμψης ή αυθαίρετης επανασύνδεσης παροχών.