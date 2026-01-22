Alpha Bank: Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου και οι ημερομηνίες – κλειδί για τα μερίσματα του 2026

Η διανομή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του payout ratio

Στη δημοσιότητα έδωσε η Alpha Bank το Οικονομικό Ημερολόγιο 2026, αποσαφηνίζοντας το χρονοδιάγραμμα που αφορά τη διανομή μερισμάτων, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πολιτικής επιστροφής αξίας στους μετόχους και του ανακοινωμένου payout ratio.

Γενική Συνέλευση

• Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026: Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων.

Μέρισμα χρήσης 2025

Η διανομή του μερίσματος τοποθετείται χρονικά στις αρχές Ιουλίου:
• 1 Ιουλίου 2026: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος
• 2 Ιουλίου 2026: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων
• 8 Ιουλίου 2026: Ημερομηνία καταβολής μερίσματος


Η διανομή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του payout ratio που έχει ανακοινώσει η Τράπεζα, σε συνέχεια της βελτιωμένης κερδοφορίας και της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της θέσης.

Ενδιάμεσο μέρισμα χρήσης 2026

Παράλληλα, προβλέπεται και ενδιάμεση διανομή εντός του έτους:
• 30 Νοεμβρίου 2026: Ημερομηνία αποκοπής
• 1 Δεκεμβρίου 2026: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων
• 4 Δεκεμβρίου 2026: Ημερομηνία καταβολής

