Πάνω από τα 90.000 δολάρια το Bitcoin – Αλλάζει το κλίμα στην αγορά

Πάνω από τα 90.000 δολάρια αναρριχήθηκε η τιμή του Bitcoin, δείχνοντας ότι οι προοπτικές του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος ίσως να βελτιώνονται, αφότου έχασε το λεγόμενο Santa Claus Rally που οδήγησε τα χρηματιστήρια σε ιστορικά υψηλά.

Το Bitcoin σημείωσε άνοδο έως και 3,1%, ξεπερνώντας τα 90.200 δολάρια στη Σιγκαπούρη, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και άλλα κρυπτονομίσματα, με το Ether να σημειώνει κέρδη έως και 4%, ξεπερνώντας τα 3.000 δολάρια.

Το Bitcoin παρέμενε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο, την ώρα που ο S&P 500 σημείωνε άνοδο για να φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, πριν από τα Χριστούγεννα. Η ευρύτερη αγορά των κρυπτονομισμάτων δεν έχει ακόμη ανακάμψει από εβδομάδες μαζικών πωλήσεων που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο με την ρευστοποίηση μοχλευμένων θέσεων αξίας περίπου 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έκτοτε, οι traders διστάζουν να στοιχηματίσουν σε μια ανάκαμψη, όμως σύμφωνα με το Bloomberg, τώρα υπάρχουν πρώιμα σημάδια μιας αλλαγής στη διάθεση.

Παρά την αυξανόμενη υιοθέτηση του Bitcoin από θεσμικούς επενδυτές και την ευνοϊκή στάση του Αμερικανού προέδρου Donald Trump απέναντι στην αγορά, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σημειώνει πτώση περίπου 4% το 2025.