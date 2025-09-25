Bank of America: Τα 3 μηνύματα που έδωσαν οι ελληνικές τράπεζες - Παραμένουν θετικοί οι επενδυτές

Άκρως θετικά μηνύματα έστειλαν οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών τραπεζών που συμμετείχαν στο 30ο European Financials CEO Conference της Bank of America στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρει η BofA, περίπου 1.250 σύνεδροι παρακολούθησαν περίπου 1.200 συναντήσεις με 127 εταιρείες κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του συνεδρίου.

Οι ελληνικές τράπεζες έστειλαν τρία βασικά μηνύματα κατά την παρουσία τους στο συνέδριο της Bank of America:

(1) οι τάσεις ανάπτυξης των κερδών είναι ισχυρές, με αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετήσια βάση από το 2026, διψήφια αύξηση στα έσοδα από προμήθειες, βελτίωση του κόστους κινδύνου κατά 15-20 μονάδες βάσης και διαχειρίσιμη αύξηση κόστους

2) επιβεβαίωσαν τα payouts για το 2025 (50%-60%) δίνοντας σήμα περαιτέρω αύξησης τα επόμενα χρόνια και

3) δήλωσαν πως η Ελλάδα έχει ακόμη μεγάλο περιθώριο ανάκαμψης – μέχρι στιγμής έχει ανακτήσει μόνο το 1/3 του απολεσθέντος κεφαλαίου των 100 δισ. ευρώ

Οι διοικήσεις εμφανίστηκαν αισιόδοξες ότι η διατηρήσιμη αύξηση των προμηθειών και η σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους κινδύνου θα στηρίξουν δείκτες ROTE σταθερά πάνω από το 12%–13%. Αυτό ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα της ελληνικής αγοράς ως «ιστορίας ανάκαμψης», με ουσιαστικό περιθώριο ανόδου τα επόμενα χρόνια, τόσο σε επίπεδο χρηματιστηριακών αποτιμήσεων όσο και σε μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου.

Η BofA υπογραμμίζει ότι η συγκυρία είναι ευνοϊκή για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς διαθέτουν ισχυρούς ισολογισμούς, υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα και αποδόσεις που ξεπερνούν τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η εικόνα αυτή τοποθετεί την ελληνική αγορά σε πιο πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλες, όπως η Γερμανία όπου οι μακροοικονομικές προκλήσεις είναι έντονες, ή η Γαλλία όπου η πολιτική αβεβαιότητα δημιουργεί πιέσεις.

Με αυτά τα δεδομένα, η BofA διατηρεί ξεκάθαρα «bullish» στάση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, προβλέποντας ότι θα παραμείνει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Ευρώπη.

Στο τελευταίο της report, η αμερικανική τράπεζα προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση τιμών-στόχων για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Για τη Eurobank, η νέα τιμή-στόχος διαμορφώθηκε στα €4,45 (από €4,36) με σύσταση Buy. Η Εθνική Τράπεζα παρέμεινε σε σύσταση Neutral, με την τιμή-στόχο να ανεβαίνει στα €12,81 (από €12,11). Η Alpha Bank διατηρεί τη σύσταση Buy με αυξημένη τιμή-στόχο στα €3,89 (από €3,59), ενώ η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει επίσης με σύσταση Buy, με την τιμή-στόχο να ανεβαίνει στα €7,78 (από €6,88).

Οι δείκτες απόδοσης κερδοφορίας των τραπεζών υποδηλώνουν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν φθηνές, αλλά η επενδυτική περίπτωση βασίζεται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη. Η Ισπανία, η Ιρλανδία και το Βέλγιο παραμένουν εκτός τάσης, με την αύξηση δανείων να παρατηρείται άνω του 5%. Οι σκανδιναβικές χώρες ενδέχεται να εισέρχονται σε έναν κύκλο απομόχλευσης από την άλλη πλευρά. Αυτό θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την απόδοση των καθαρών εσόδων από τόκους στο μέλλον, μαζί με την επιστροφή σε θετικές ροές καταθέσεων. Όπως αναφέρει η BofA, οι βρετανικές τράπεζες ήταν συγκρατημένα αισιόδοξες παρά την αβεβαιότητα ενόψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα συνεχίσουν να αξιοποιούν τα κεφάλαια τους για συγχωνεύσεις και εξαγορές εντός κλάδου και σε επιμέρους ενότητας. Οι συγχωνεύσεις εντός του κλάδου είναι ένας τρόπος για να αυξήσουν τα κέρδη μέσω της απόκτησης μεριδίων αγοράς, των εσόδων και των συνδυασμένων οικονομικών πλεονεκτημάτων, ενώ παράλληλα επενδύουν σε τεχνολογία και προϊόντα

Η ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων παραμένει βασικός παράγοντας για την απόδοση των μετοχών, με παραδείγματα όπως της BBVA, η οποία βελτίωσε την προσφορά της για την Sabadell, ενώ η συμφωνία μεταξύ BMPS-Mediobanca προκάλεσε «σεισμική δόνηση» στην Ιταλία, με συνέπειες που αναμένεται να αποκαλυφθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Στη Γερμανία, το εμπόδιο για τη συγχώνευση UniCredit-Commerzbank παραμένει, με τους επενδυτές να διατηρούν μια στάση αναμονής.