H Ιταλία ζητά 11 δισ. από τράπεζες και ασφαλιστικές για τα επόμενα τρία χρόνια

Η ιταλική κυβέρνηση συνασπισμού κατέληξε σε συμφωνία για ένα σύνθετο σχέδιο που προβλέπει ότι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεισφέρουν περίπου 11 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η εισφορά του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα ανέρχεται σε περίπου 4,3 δισ. ευρώ για το 2026, σύμφωνα με ένα έγγραφο του προϋπολογισμού που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, και αναμένεται να αποτελέσει το αντίβαρο μιας κοστοβόρας μείωσης του φόρου εισοδήματος της μεσαίας τάξης, την οποία η πρωθυπουργός Giorgia Meloni έχει υποσχεθεί στους ψηφοφόρους. Το έγγραφο προβλέπει επίσης μια παρόμοια εισφορά για το 2027 και περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2028.

Τα κόμματα της κυβέρνησης συνασπισμού κατέληξαν σε συμφωνία αργά το βράδυ της Πέμπτης, μετά από μήνες δημόσιων αντιπαραθέσεων, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg. Η συμφωνία αφορά την επιβολή πρόσθετου φόρου για τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης και περιλαμβάνει άλλα μέτρα, όπως προαιρετική εισφορά επί των κεφαλαιακών αποθεματικών που έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες σε αντάλλαγμα για την αποφυγή καταβολής έκτακτου φόρου σε προηγούμενους προϋπολογισμούς και αναβολή φορολογικών πλεονεκτημάτων, σύμφωνα με την εφημερίδα Il Corriere della Sera.

Ο πρόσθετος φόρος θα έχει αντίκτυπο στο κεφάλαιο και τα κέρδη των τραπεζών, ενώ οι τράπεζες επιδίωκαν να επιτύχουν μια συμφωνία που δεν θα είχε αντίκτυπο στους ισολογισμούς τους. Εν μέσω τους τριγμούς στις τράπεζες με φόντο την Αμερική, οι ιταλικές τράπεζες καταγράφουν ιδιαιτέρως αυξημένες απώλειες στο Μιλάνο.

«Αναμένουμε ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον τομέα, ωστόσο ο προβλεπόμενος αντίκτυπος αναμένεται να είναι διαχειρίσιμος», έγραψε η Irene Rossetto, αναλύτρια της Banca Akros, σε σημείωμα την Παρασκευή.

Η φορολόγηση του τραπεζικού τομέα είναι ένα θέμα που διχάζει την κυβέρνηση της Meloni, ενώ ο Matteo Salvini, της Λίγκας, και ο Antonio Tajani, της Forza Italia, είχαν προηγουμένως συγκρουστεί δημοσίως σχετικά με το θέμα της φορολογίας.

Η κυβέρνηση της Meloni προσπάθησε αρχικά να επιβάλει φόρο στα έκτακτα κέρδη των τραπεζών το 2023, αλλά η προσπάθεια αυτή ναυάγησε λόγω της αντίδρασης της αγοράς. Πέρυσι, οι υπουργοί κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία με τους δανειστές για την εφαρμογή ενός φόρου που τελικά δεν είχε καμία επίπτωση στα έσοδά τους, σημειώνοντας μια νίκη για την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα διατήρησαν την υποστήριξη των στελεχών. Η κυβέρνηση προτείνει τώρα να επιτρέψει στις τράπεζες να αποδεσμεύσουν αυτά τα κεφαλαιακά αποθέματα με φορολογία 27,5%, αντί για το αναμενόμενο 40%.

Το σχέδιο θα επιτρέψει στην πρωθυπουργό της Ιταλίας να προχωρήσει μειώσεις φόρων για τους μεσαίους εισοδηματίες, ένα βασικό σημείο της ατζέντας της, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για γενικές εκλογές το αργότερο το 2027. Ο υπουργός Οικονομικών, Giancarlo Giorgetti, ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο εισοδήματος για όσους κερδίζουν πάνω από 28.001 ευρώ και έως 50.000 ευρώ.